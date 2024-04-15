茶百道：競爭非常激烈　續拓展下沉及海外市場

他指出，目前內地現製茶飲市場有逾3,000個品牌，共有門店約42萬間。據行業報告，2023年內地現製茶飲市場規模達2,473億元人民幣，預期到2028年，將增至5,385億元，2024年至2028年的年均複合增長率達5.4%。中國現製茶飲連鎖市場的滲透率，由2018年的49.2%，升至去年的64.7%，預期2028年進一步提高至73.%，而中端市場的門店增長空間較高端及低端為高，認為公司以中端的定位，可以把握有關機會。

他又指，會持續研發創造產品，令產品組合更多元化、產品標準化等，亦會增強消費的文化體驗，同時會加強與上游供應商的合作，現已完成「經典茶飲、季節性茶飲及區域性茶飲」的產品矩陣，以滿足不同消費者的需求。

至於拓展計劃，他提到，公司發展初期以一線和新一線城市為主要營運地，前幾年留意到二線以下的城市有較好的空間，未來將到三、四及五線城市等下沉城市發展。海外方面，今年1月在南韓開設首間門店，經營情況較預期佳，當地第二間分店將於本月內開張，而東南亞發展潛力大，有意進軍泰國、越南及馬來西亞市場，並透露已在香港選址，泰國店亦在籌劃中。