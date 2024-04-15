第二市場交投回升　東旭苑三房海景戶725萬易手

未補價第二市場交投回升，港島居屋樓價重上「7球」，筲箕灣東旭苑三房海景單位，以725萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋東旭苑A座中層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望全海景觀，上月放盤未補價第二市場叫價750萬元，最終獲綠表買家以725萬元承接，累減25萬元，減幅約3.3%，呎價約11,154元。

●中原黎百祥表示，筲箕灣樂融軒極高層A室，實用面積約671方呎，套三房間隔，享海景，原先叫價1,280萬元，最新以1,100萬元成交，累減約180萬元，呎價16,393元，新買家為同區租客。

●中原王秀芬指，鰂魚涌太古城連續8日錄得買賣成交，4月暫錄17宗，包括彩天閣中層G室，實用面積約717方呎，套三房間隔，望樓景，以1,138萬元成交，呎價約15,872元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角半山萬德閣B座中高層3室，實用面積約663方呎，三房設計，連一個車位出售，叫價1,150萬元，最終減價192萬元，以958萬元成交，減幅約16.7%，呎價約14,449元，是屋苑近一年半以來首宗買賣。

●中原林忠煜表示，灣仔修頓花園中層8室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以729萬元放售，最終以683萬元成交，呎價約13,236元，新買家為同區客。

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九龍區

●中原張仲偉稱，九龍塘雅華閣低層F室，實用面積約976方呎，套三房間隔，望街景，原業主因移民才決定放售，連同一個車位及租約以1,008萬元成交，呎價約10,328元。

●中原許永生表示，長沙灣昇悅居2座低層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望街景，最初開價735萬元，現減至685萬元沽出，呎價約13,951元，原業主於2018年12月以750萬元購入，持貨5年多帳面需蝕讓65萬元。

●中原林家傑指，荔枝角美孚新邨1期百老匯街2號低層A室，實用面積約885方呎，三房間隔，以800萬元易手，呎價約9,040元，原業主於2012年3月以655萬元購入，持貨約12年帳面獲利145萬元。

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新界區

●美聯方吉和表示，東涌東環3A座高層3室，實用面積約595方呎，三房間隔，今年3月叫價738萬元放售，累減48萬元，外區客區內睇樓近1個月，議價至690萬元購入，呎價約11,597元，原業主2020年4月以717萬元買入，約4年帳面蝕27萬元。

●美聯凌光盛指，馬灣珀麗灣26座中層G室，實用面積約591方呎，三房間隔，最近叫價650萬元，已屬「蝕本價」，同區分支家庭以620萬元市價承接，呎價約10,491元，原業主2016年12月以650萬元購入，逾7年帳面蝕30萬元。

●中原黃淑賢稱，青衣4月錄約31宗二手買賣，當中有約20宗屬居屋及公屋，佔比約65%，居屋青宏苑A座極高層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價560萬元，議價一星期減價35萬元，白居二以525萬元承接，呎價約10,375元。

●美聯李貫甡表示，青衣居屋青華苑B座低層14室，實用面積約438方呎，兩房間隔，2022年11月於未補價第二市場以350萭元放售，同屋苑住戶各區睇樓已經一段時間，以258萬元承接單位，呎價約5,890元。

●中原黎子華指，荃灣4月累錄約56宗二手買賣，按月回落逾六成，環宇海灣2座高層B室，實用面積約750方呎，套三房間隔，享海景，叫價1,200萬元，區內分支家庭連續兩晚視察單位後即還價洽購，減價125萬元，以1,075萬元成交，呎價約14,333元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋田景邨田敦樓高層2室，實用面積約443方呎，外區白居二買家表示曾經居住屯門區，熟悉該區環境，屋苑鄰近家人居所，方便照應，未補價第二市場以159萬元即睇即買，呎價約3,589元。

●中原伍耀祖指，4月天水圍居屋已錄超過40宗買賣，天富苑A座高層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價445萬元，以416萬元易手，呎價約6,400元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑N座中層6室，實用面積約433方呎，一房間隔，區內綠表客見單位附裝修，原業主放盤僅一周，累積減價10萬元，未補價第二市場以275萬元購入，呎價約6,351元，約5年帳面蝕約43萬元。

●利嘉閣黃肇雯稱，天水圍天盛苑J座低層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，為區內綠表客第二次睇樓，即與業主議價，單位2月於未補價第二市場以500萬元放售，終以448萬元成交，呎價約6,892元。

●中原王勤學稱，元朗過去周末錄約5宗買賣，市中心「樓仔」佔4宗，包括好順泰大廈B座高層2室，實用面積約259方呎，叫價350萬元，減價60萬元或約17%，以290萬元沽出，呎價約11,197元。

●中原指，元朗冠煌樓高層B室，實用面積約406方呎，叫價300萬元，減價12萬元，以288萬元沽出，呎價約7,094元，原業主於1988年以24.8萬元買入，持貨約36年帳面賺263.2萬元。

●利嘉閣郭敏輝表示，粉嶺海燕花園2期D座中層戶，實用面積約698方呎，三房間隔，原先叫價650萬元，家庭客最終以580萬元購入，呎價約8,309元。

●中原陳國輝稱，粉嶺逸峯5座高層A室，實用面積約614方呎，套三房間隔，叫價約888萬元，日前議價後以836萬元易手，呎價約13,616元，新買家為用家。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水4月暫錄約50宗買賣，按月跌約四成，粉嶺居屋榮福中心6座中層D室，實用面積約589方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約368萬元，議價後以349萬元易手，呎價約5,925元，新買家為白居二。

●中原姚枝榮表示，火炭銀禧花園3座高層連平台戶，實用面積約414方呎，連約81方呎平台，兩房間隔，望山景，放盤時叫價約530萬元，最終以488萬元沽出，呎價約11,787元。

●中原吳嘉權透露，沙田及大圍4月暫錄約50宗二手買賣，按月跌約五成，大圍翠景花園1座高層E室，實用面積約707方呎，套三房間隔，開價約888萬元，議價後以795萬元沽出，呎價約11,245元，新租客為區內客。

●萬方地產葉搏麟稱，大圍居屋嘉徑苑A座中層7室，實用面積約506方呎，放盤5個月，未補價第二市場叫價550萬元，白居二以480萬元購入，呎價約9,486元。

●中原黎宗文指，沙田中心A座低層F室，實用面積約297方呎，兩房間隔，開價約450萬元，2月減至430萬元，日前議價後以410萬元易手，呎價約13,805元，新買家為用家，原業主則於2019年以515萬元購入，持貨約5年帳面蝕讓約105萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑A座中層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，已補價自由市場原先叫價830萬元，減價88萬元，以742萬元成交，呎價約11,415元。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山帝琴灣凱弦居7座低層A室，實用面積約1,108方呎，套三房連工人套間隔，新買家兩年前賣出市中心兩房單位，近日租約將屆滿，逐斥1,150萬元連車位承接單位，呎價約103,79元。

●利嘉閣歐柏倫指，西貢蠔涌新村雙號屋，連約入契花園，外區客向業主洽購，最終以1,688萬元成交，原業主於2013年以約1,300萬元買入單位及花園，帳面獲利約388萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢花園2座中層G室，實用面積約407方呎，兩房間隔，望山景，獲買家402萬元承接，呎價約9,877元，原業主於2014年6月以365萬元購入，持貨近10年帳面獲利37元。

●利嘉閣溫錦華稱，將軍澳居屋彩明苑B座高層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場以450萬元成交，呎價約8,893元。

●美聯林健偉指，將軍澳叠翠軒3座低層B室，實用面積約614方呎，三房間隔，望街景，叫價660萬元，區內首次置業人士，睇樓一次即決定承接單位自住，議價後以635萬元成交，呎價約10,342元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳4月錄逾40宗未補價第二市場買賣，居屋頌明苑連錄兩宗，包括E座高層1室，實用面積約401方呎，上月放盤一口價減13萬元，成交價300萬元，呎價約7,930元，約7年帳面升值約6%。

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