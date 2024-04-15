新盤周一錄6宗成交 康城項目累計收票2500張
2024年04月15日 21:34
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整體新盤交投量回調，啟德新發展區內的一手樓盤，於周一(15日)共錄得約6宗成交。與此同時，日出康城全新盤擬日內加推及公布首輪銷售安排。
●日出康城PARK SEASONS 3日內錄2,500張入票
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，連日來收票情況理想。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目於剛過去周六(13日)起開放展覽廳予公眾參觀，並開始正式收票，至今(15日)晚上約7時，3日之內累計錄得約2,500張入票，按首張價單提供138伙計，已錄超額認購約17倍。項目最快於明(16日)加推及公布首輪銷售安排。
●長沙灣佳悅加推價單5號 提供12伙
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展，主打迷你單位的長沙灣佳悅，於上月中劈價重推後，1個月內售出約38伙，並套現逾1.37億元。項目於周一(15日)加推價單5號，提供12伙，不設折扣，平均呎價約16,999元。發展商安排當中6伙於周五(19日)起發售。加推單位大部分為高層戶，實用面積介乎180至289方呎，售價介乎318至474.8萬元，呎價由15,869至19,204元。
●中半山帝景園單日沽5伙 涉約2.75億元
新鴻基地產(00016)發展的中半山帝景園，部分單位轉租為售後，近日頻錄承接。市場消息透露，項目是日連環售出5伙，單日套現約2.75億元。最新售出的單位成交價介乎約4,825至6,000萬元。包括3座5樓A室，實用面積約1,530方呎，成交價約4,825萬元，呎價約31,536元。據悉，項目一周內售出約13伙，合計套現近7億元。
●啟德天瀧單日沽兩伙 套現6,596萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周一(15日)錄得兩宗成交，共涉及6,596萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，是日以招標形式售出2伙臨海單位，包括第2座20樓B室，實用面積1,002方呎，三房間隔，成交價3,286萬元，呎價約32,794元。據悉，全盤開售至今累售50伙，套現逾22億元。
●啟德澐璟錄「一客兩食」
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周一(15日)連錄3宗成交，共涉及4,319.03萬元。市場消息指，其中一組買家斥資2,895.86萬元連購兩伙相鄰單位。上述「一客兩食」的單位包括3B座19樓A室，實用面積656方呎，兩房連儲物室間隔，以1,610.39萬元成交，呎價約24,549元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期一房售463萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今(15日)以463.85萬元售出第6B座2樓A5室，單位實用面積314方呎，屬一房間隔，呎價約14,772元。
●白石角海日灣II兩房980萬元成交
大埔白石角海日灣II於周一(15日)沽出兩伙，總成交金額為1,916.4萬元。當中，5座19樓F室，屬實用面積585方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價980萬元，呎價約16,752元。
●油塘蔚藍東岸錄兩宗終止交易
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周一(15日)有兩伙單位終止交易，總成交金額逾1,687.66萬元。當中，5座27樓G室，實用面積450方呎，採兩房間隔，原本在2020年11月以950.86萬元售出，當時呎價約21,130元。另一伙為3座19樓F室，實用面積318方呎，一房間隔，曾在2021年6月以736.8萬元沽出，當時呎價約23,170元。兩伙的買家早前均採以建築期付款計劃入市。發展商已安排周五起重新招標出售上述兩伙。