新盤周一錄6宗成交　康城項目累計收票2500張

整體新盤交投量回調，啟德新發展區內的一手樓盤，於周一(15日)共錄得約6宗成交。與此同時，日出康城全新盤擬日內加推及公布首輪銷售安排。

●日出康城PARK SEASONS 3日內錄2,500張入票

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，連日來收票情況理想。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目於剛過去周六(13日)起開放展覽廳予公眾參觀，並開始正式收票，至今(15日)晚上約7時，3日之內累計錄得約2,500張入票，按首張價單提供138伙計，已錄超額認購約17倍。項目最快於明(16日)加推及公布首輪銷售安排。

●長沙灣佳悅加推價單5號 提供12伙

●中半山帝景園單日沽5伙 涉約2.75億元

●啟德天瀧單日沽兩伙 套現6,596萬元

●啟德澐璟錄「一客兩食」

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期一房售463萬元

●白石角海日灣II兩房980萬元成交

大埔白石角海日灣II於周一(15日)沽出兩伙，總成交金額為1,916.4萬元。當中，5座19樓F室，屬實用面積585方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價980萬元，呎價約16,752元。

●油塘蔚藍東岸錄兩宗終止交易