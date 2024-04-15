美股全線向上　高盛上季績佳股價升4%

美股周一早段全線向上，道指升165點，報38,148點；標指升18點，報5,142點；納指升36點，報16,211點。

●Tesla傳裁員10%涉1.4萬人

不過，特斯拉(Tesla)有部分員工需要勒緊褲頭，據報行政總裁馬斯克發內部信，決定裁員10%，以公司去年員工總14.05萬人計，即1.4萬人丟飯碗。儘管幅度低於昨日較早前流傳的20%，但已大過2017年、2018年、2019年及2022年的裁員力度，指某些部門中有部分角色和工作職能重疊。

Tesla員工薪酬佔收入比重去年企穩於5%，問題是去年初挑起減價戰後，先使自己賣車毛利率不斷下滑，去年末季僅16.61%，按年跌7.13個百分點，不料今年首季交車量為2020年次季以來首次按年下跌，連市場預測範圍下限也未達到。該企股價周一早段挫3%。

●高盛績佳曾升4%

大型投行高盛上季業績遠勝預期，股價曾升4%。期內該企純利按年增長27.34%至39.31億美元，收入按年增長16.27%至142.13億美元，其中美洲區收入按年增長27.62%至91.81億美元，亞洲區收入亦按年增長8.02%至15.62億美元。按業務劃分，股票及固定收益交易收入按年增長9.9%至76.34億美元，市場原預期後者會倒退，財富管理部門收入按年增長17.81%至37.89億美元，股債承銷及交易顧問的投行部門收入按年增長31.72%至20.8億美元。