專家樓評：非港人買樓稅款與港人無異...

香港樓市於今年2月底「撤辣」，以鬆綁復常作多元發展。現時不論香港人、內地或海外人士在港置業，在繳付印花稅項及入場門檻方面基本上一致，市場上積聚多時的潛在購買力頓時釋放，吸引不少內地買家來港置業。

現時內地人士在港買樓的稅款開支相對之前慳了多少？在置業印花稅「撤辣」前，內地客戶在香港買樓一般需繳交新住宅印花稅(NRSD)，為樓價7.5%，以及買家印花稅(BSD)，亦是樓價7.5%，即合共為樓價的15%。

300萬以下 印花稅減99%

現時內地人士在香港買樓繳交之印花稅與港人一致，按售價(或價值，以高者為準)之分層稅率繳付從價印花稅(AVD)由100元至樓價4.25%不等。以內地客買入一個成交價600萬元之物業為例，「撤辣」前需繳交印花稅共15%，即90萬元，現時需繳交印花稅降至2.25%，即13.5萬元，減幅達85%。若買300萬元或以下細價單位，以成交價280萬元為例，「撤辣」前後之印花稅由42萬元降至100元，減幅達99.98%。

此外，額外印花稅(SSD)已同時撤銷，不論港人、內地或海外人士，現時買樓已不再有綑綁期，以往買家在買樓後兩年內轉售單位，將會衍生額外印花稅(SSD)收費，稅率介乎10至20%。

去年10月政府為內地及來港人才提供「先免後徵」的置業印花稅安排，即是在買入物業時先繳交與港人一致的從價印花稅(AVD)，若未能成為香港永久居民才需補繳有關稅項；現時來港人才亦毋須「先免後徵」，而是與港人買樓所繳交之從價印花稅率完全一致，同樣是介乎100元至最高4.25%不等。

在房貸配套方面，內地人士同樣可在港申請樓宇按揭貸款，有關按揭準則、首付比例、房貸息率原則上與港人相同。但當中需要留意，根據現行在港承做按揭的準則，買樓自住或投資出租獲批之按揭成數有所不同。

自住物業最高七成按揭

以首套自用住宅物業樓價不高於3,000萬元計，銀行按揭成數高達七成，首付比例為三成；3,500萬元或以上樓價的按揭成數則高達六成；以上所指的是自住物業之可做按揭成數，例如適用於透過人才計劃來港工作及定居的置業人士。若果內地客戶在港置業用作出租用途，可申請的按揭數則高達六成。不過，相比起內房市場，香港物業租務市場較活躍，故最近吸引到不少內地人士選擇在港買樓作長線投資收租。

在按揭申請流程當中，銀行會對按揭物業進行估值，由於實質按揭成數以樓價及估值之低者計算，若物業估值達到樓價水平，即市場俗稱「估到價」，按揭成數可直接根據樓價計算，例如物業成交價是800萬元，物業估值亦達800萬元，七成按揭之貸款金額便是800萬元 x 70% = 560萬元。但若果物業估值低於樓價，即市場俗稱「估不到價」，按揭成數便根據物業估值去計算；同樣以上述物業成交價800萬元為例，但物業估值是780萬元，七成按揭之實質按揭金額便為780萬元 x 70% = 546萬元。

中原按揭董事總經理 王美鳳