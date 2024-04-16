【東方日報產評】通脹不下逢戰亂　美國減息添變數

美國去年猛力加息抗通脹，惟通脹率尚未降至聯儲局的目標水平，上月數據更高於市場預期，加上近日中東局勢升級，油價易升難跌，已開始有投資銀行將美國啟動減息的時間預測延遲至年底，換言之說好了的減息周期啟動可能未必在今年中兌現。如是者，美元或持續一段相對強勢，而非美貨幣包括日圓、人民幣都難脫偏弱局面，故日本央行不斷出口術，卻始終吝嗇「銀彈」不急於入市干預日圓弱勢，事必有因。

通脹數據是聯儲局決定貨幣政策去向的重要經濟指標。美國3月份通脹年率為3.5%，高過市場預期，而扣除食品及能源後的核心通脹率按月亦升0.4%，同樣高於市場預期。正正由於通脹未有如預期持續回落，更有反彈之勢，故見聯儲局官員集體轉口風，指不急於啟動減息，美元隨即轉強。見到昨日美國公布的3月份零售數據勝預期，更說明經濟狀況顯示毋須急於啟動減息周期。

事實上，雖然利息持續高企，意味美國政府的債務利息成本亦會高企。不過，以美國政府目前債台高築，要依賴發債度日，以債冚債，發債能力穩定對其至關重要，而穩定的美元匯率及回報就是力保美債吸引力的重要因素，除非美國經濟出現硬着陸的風險，否則總統拜登為着選票口喊好快減息，實際上口快手慢，不足為奇。

更何況，近日伊朗與以色列的軍事衝突升級，中東戰雲密布，油價易升難跌，而大宗商品價格亦飆升，反映未來數月通脹反彈情況可能會更明顯，意味距離美國啟動減息周期的時點好可能又拉遠了。若油價持續上升，非但美國的通脹好大機會反彈，拜登政府有意低價補充戰略石油儲備的如意算盤亦無法打響，以目前美國戰略石油儲備量僅3.63億桶，遠低於2022年初的近6億桶，一旦油價再飆，以釋放戰略油儲來壓低油價的把戲只怕難再奏效。

美元啟動減息周期的日子似乎變得遙遠。是故，日圓匯價疲態盡現，雖然日本央行官員輪流出來喊干預，但始終只說不動手，皆因央行的「銀彈」有限，但美元強勢卻難以捉摸，與其做雷聲大雨點小的干預舉動，倒不如一動不如一靜，靜觀其變。最不願見到的場面，是日本央行露了底牌，原來干預撐圓匯的作用不大，那只怕圓匯將迎來更大的貶值壓力。

同樣地，中國的人民幣與一眾非美元貨幣亦偏軟，在岸人民幣兌每美元昨創近5個月新低，幅度暫有限，相信與當局的積極維穩有關。惟看來捍衞人民幣匯率、穩定市場預期須花費的力量愈來愈大。要知道，若然中國當局容許人民幣兌美元大幅走貶，中國資產固然要承擔更大的壓力，而整體亞洲貨幣亦可能迎來一場劫難。

是故，且別低估美國使出美元金融霸權的威力，全球貨幣戰峰迴路轉，當減低受美元貨幣政策影響的意願愈來愈大，正正就是推動國際雙邊貿易增加以本幣交易支付的動力來源，也意味着全球去美元化與人民幣國際化的趨勢無法阻擋。