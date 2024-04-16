廖嘉豪：次季投資者或可繼續股債雙收

6成美股、4成美國國債組合在2023年全年錄得約17%正回報後，今年第一季回報約5.8%，經歷2020至21年疫情期間貨幣寬鬆政策刺激，以及2022至23年急速收緊貨幣政策後，經濟和投資市場有望在2024至25年正常化。正常化下經濟增長、通脹和利率或較溫和，企業盈利上升和通脹降溫或引領環球股市廣泛好轉，有利更廣泛的資產類別和核心平衡投資組合。另一方面，利率見頂等於鎖定高利率收入。通脹放緩但實質利率高企，聯儲局今年開始減息或有利投資債券，投資者或繼續在第二季股債雙收。

投資者應擴闊股票投資範圍，包括美國中小型股和其他主題股如網絡安全、半導體製造商、醫療保健、日本股市等。筆者預期，2024年標普500指數每股盈利或升8%，反映美國市場的韌性和盈利增長走勢。超配美國股票，並超配醫療保健、美國中小型增長股、能源和經濟安全機會等主題性投資。美國勞動力市場走弱或對工資增長帶來下行壓力，單位勞動成本和利潤率之間存在明顯負相關性，因此工資成本放緩時企業利潤率往往會擴大。投資市場正受惠經濟增長和通脹下降同時出現。今年美股或不會再升25%，但預期更多行業今年恢復盈利增長而令更多行業股價表現好轉，其中包括製造業、貿易和醫療保健等過去一年大部分時間業務都已在收縮的行業。

市場仍低估醫療保健估值，從生命科學工具到生物科技行業均仍被市場嚴重低估，預計盈利復甦將成為醫療保健行業在2024年跑贏大市的主要因素之一。醫療保健領域中，醫療設備和生物科技自2021年1月起的股價表現分別落後製藥企業約30%及40%，並有望在2024年重拾動力。

筆者認為，能促進藥物研發、節省成本並改善患者治療效果的企業如持有充裕現金及估值低廉，或是投資者捕捉醫療保健行業復甦較穩健的途徑。行業盈利增長、併購活動或能推動醫療保健行業股價表現。醫療保健行業合併規模單在2024年1月已錄得接近100億美元。而醫療保健行業在最近三次環球盈利衰退中均錄得盈利增長。鑑於人口結構變化和人工智能帶來的好處，醫療保健行業似乎已準備好藉其持續及長期的盈利增長而再次跑贏大市。

固定收益方面，不同年期的債券收益率均上揚，最新10年期美國國債收益率約4.5%，債券較大機會受惠美國經濟增長放緩和通脹回落。花旗偏好中年期債券，因有助減低波動性。政策利率下降有助收益率高於政策利率的債券價格升值。由於預期美國國債債息到2024年底可能達到3.8至4%左右，目前債息可能已處峰值，因此現在或是考慮投資級別企業債和美國國債時機。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪