內地3月70大中城市商品住宅銷售價格按年跌幅擴大

國家統計局公布，2024年3月份，70個大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升，各線城市商品住宅銷售價格按月降幅略為收窄，按年減幅擴大。

3月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.1%，降幅比2月收窄0.2個百分點。其中，北京持平，上海上漲0.5%，廣州和深圳分別下降0.7%和0.4%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較2月分別下降0.3%及0.4%，降幅均與2月相同。

一線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期下降1.5%，降幅比2月擴大0.5個百分點。其中，北京和上海分別上漲0.8%和4.3%，廣州和深圳均下降5.5%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期分別下降2%及3.4%，降幅比2月分別擴大0.9和0.7個百分點。

3月份，一線城市二手住宅銷售價格較2月下降0.7%，降幅比2月收窄0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.4%、0.3%、1%和1%。 二、三線城市二手住宅銷售價格較2月均下降0.5%，降幅均較2月收窄0.1個百分點。

一線城市二手住宅銷售價格較去年同期下降7.3%，降幅比2月擴大1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降6.4%、6.9%、8.6%和7.4%。二、三線城市二手住宅銷售價格較去年同期分別下降5.9%及5.7%，降幅比2月分別擴大0.8和0.6個百分點。