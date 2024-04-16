內地3月工業及消費零售按年增幅同遜預期

內地公布主要經濟指標數據，當中工業生產值及社會消費品零售不及市場預期。國家統計局公布，3月份規模以上工業增加價值按年實際增長4.5%。從按月看，3月份規模以上工業增加價值比2月下降0.08%。1至3月份，規模以上工業增加價值按年增6.1%。

3月份社會消費品零售總額39,020億元人民幣(下同)，按年增長3.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額34,968億元，增長3.9%。1至3月份，社會消費品零售總額120,327億元，按年增長4.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額109,163億元，增長4.7%。

1至3月份，全國固定資產投資(不含農民)100,042億元，按年增長4.5%，增速比1至2月份加快0.3個百分點。其中，製造業投資增長9.9%，增速加快0.5個百分點；基礎建設投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)增長6.5%，增速加快0.2個百分點。從按月看，3月份固定資產投資(不含農民)增長0.14%。1至3月份，民間固定資產投資51,597億元，按年增長0.5%。

1至3月份，全國房地產開發投資22,082億元，按年下降9.5%；其中，住宅投資16,585億元，下降10.5%。1至3月份，新建商品房銷售面積22,668萬方米，按年下降19.4%，其中住宅銷售面積下降23.4%。新建商品房銷售額21,355億元，下降27.6% ，其中住宅銷售額下降30.7%。