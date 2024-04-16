美元強亞幣弱　印尼盾急貶央行干預　台幣近8年低

美國聯儲局減息預期延遲，美元強勢，亞洲主要貨幣兌美元普偏走低。印尼盾急貶央行出手干預，台幣見近8年新低，韓圜跌至2年來最弱，日圓續徘徊34年低位。

印尼盾兌美元匯率周二(16日)低見16,214.5，最新企16,183.5，跌幅逾2%。外媒報道，印尼央行指是次干預主要針對即期和無本金交割遠期市場，並指印尼盾疲軟主要是由避險情緒和美元上漲所推動。印尼盾貶值為印尼央行帶來更大壓力，美元持續走強和外國資本外流的情況下，印尼央行尋求維持貨幣穩定。由於當局干預貨幣和債券市場，上個月該國外匯儲備減少了36億美元。

韓圜日內一度跌破1,400美元，是自2022年11月以來首次，今年以來累計貶值約8%。南韓企劃財政部表示，政府相關機構已經展開聯合緊急應對，24小時對金融和實體經濟動向進行監控，如果市場出現過度變動，政府將立即採取措施應對。

台幣失守32.5兌美元關卡，盤中低見32.555，為2016年中以來新低。

菲律賓披索兌美元自2022年11月以來，首次跌至57披索。

日圓兌美元仍企154樓下，現價報154.31，每百日圓兌港元企5.07水平。