戶戶送企業客戶健康餐飲訂單錄近雙倍增長

戶戶送公布企業版Deliveroo for Work (DfW)於過去一個季度的訂單數據。DfW透過為公司提供企業戶口，讓他們的員工在工作時也能享受戶戶送服務。在眾多企業客戶中，專業服務業的客戶如金融服務公司及顧問公司，為員工訂購的外送訂單，包括戶戶送的餐廳和「戶戶超市」為最多，健康食品更於聖誕及元旦假期後，訂單數量劇增。

聖誕及元旦節日後，戶戶送發現營養豐富和健康餐飲的企業訂單有明顯增長。與2023年12月相比，企業於2024年1月對於健康食品的訂單大幅增加近100%。金融服務和顧問公司等企業客戶，透過公司活動提升員工士氣，並在活動中訂購餐飲服務以實踐對員工福祉的承諾。除了公司活動外，部分員工於使用企業戶口訂購膳食時，傾向選擇更健康的選項，可見他們個人飲食偏好。健康像飲食選項包括沙律，富含蛋白質的穀物能量碗和清爽的果昔等，可見Deliveroo for Work (DfW)的用戶在過去一季，尤其1月，將健康置於首位，同時追求滋味料理。

DfW 2024年第一季的訂單數據顯示，企業和員工正在尋求更健康的用餐選擇。在金融服務公司及顧問公司中，提供營養膳食的餐廳成為眾中之選，證明這選擇不僅是假期後的單次遞升，更反映人們開始於該季持續地追求健康飲食。

在2024年第一季度期間，顧問公司的訂單數量增加了80%，此反映DfW成功吸引了專業人士使用。同時，金融行業的訂單在第一季度中也呈持續穩定地增長。有見及此，戶戶送漸已成為滿足員工營養需求的信心之選。

由踏入2024年度至今，各界企業持續選用戶戶超市的生活百貨配送服務。藉戶戶超市的便利性和靈活度，企業能隨時隨地補給茶水間各樣的存貨，讓企業實踐完善員工的工作環境和參與度的承諾。

戶戶送香港區總經理Nick Price表示：「戶戶送不只是一個平台，更是企業客戶的策略性合作夥伴，讓他們致力於員工福祉。我們的承諾不止於美食外送，更同時致力賦予企業力量，讓他們認識到，藉Deliveroo for Work追求的生活方式，與自身的成功是密不可分。我們亦積極聆聽企業客戶反映的意見，透過深入了解他們的需求，持續改善我們的服務，增長DfW業務，協助企業營造以員工福祉為本的工作環境。」