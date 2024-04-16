渣打大灣區營商景氣指數創11季高　預期指數微跌

渣打銀行與香港貿易發展局公布2024年第一季的「渣打大灣區營商景氣指數」，顯示營商活動的「現狀指數」從2023年第四季的51.4升至2024年第一季的54.3，創下11個季度以來最高分數；而「預期指數」保持在54，與去年第四季的54.1 相比基本持平，調查反映了目前的營商環境正在改善，不過這對提振前景預期作用不大。

城市表現方面，廣州和深圳是僅有兩個在營商現狀和預期子指數上均有改善的城市，廣州的「營商現狀子指數」從去年第四季的51.7上升至57.1，深圳則從49.5增至55.9。香港的「營商現狀子指數」從去年第四季的50下跌至43.3，在大灣區11個城市子指數中跌幅最大。

調查在今年2月1日至3月6日進行，五個行業指數表現不一，「製造和貿易」（54.7，上升3.2點）、「零售和批發」（53.9，上升3.4點），以及「創新和技術」（57.8，上升3.2點）等營商現狀指數按季錄得改善，而「創新和技術」連續3個季度位居榜首。反觀，「金融服務」（42.4，下跌10.2點）和「專業服務」（45.6，下跌5.2點）的「營商現狀子指數」按季跌幅最大，跌破50的中性線。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，整個大灣區在2024年開局平穩，然而，預期指數未有因現狀表現轉佳而受惠，表明營商情緒依然審慎。由於目前的復甦勢頭仍顯脆弱，認為當局有更多政策支援空間，以繼續縮小產出缺口和消除通縮預期。