麥格理上周四沽洲際航天科技21.3萬股

澳洲數一數二的投資銀行麥格理成為洲際航天的「股東」，源於公司去年向其發行一筆可換股債券，過程並非一帆風順，認購協議5月中訂立，可是條款8月底被更改，主要是本金由8億元下調至7億元，認購價則繼續是本金98%(6.86億元)，可理解為不會借足7億元。

雖說票面年利率僅半厘，但要留意的是，初始所得款項6.86億元被用作抵押品，除非麥格理行使換股權，洲際航天不會有錢落袋。幾經轉折，可換股債券終於在去年10月中發行完畢，但截至去年12月底，麥格理僅行使很小部分的換股權，洲際航天從這筆可換股債券僅籌得約2,352萬元。

事實上，洲際航天「結交」麥格理之前，已接洽過超過6家投資及商業銀行，卻無功而還，去年8月底關於修改條款的公告不諱言「於集資方面遭遇困難」，就算為衞星製造業務的經營實體Aspace引入股東，不惜把自身的股權由100%攤薄到僅51%，也不夠用，遂接受麥格理如此特別的融資安排。

可換股債券今年到期

麥格理早已表明無意做洲際航天的長期股東或主要股東，所以不時見其減持。翻查聯交所資料，麥格理今年以來也行使過換股權，但比去年10月中至12月底更少，也就是說洲際航天所得款項仍遠少過預期，恐難滿足其資金需要。要留意的是，可換股債券為一年期，即今年會到期。

洲際航天上月公布2023年全年業績，期內一直吹噓的航天業務繼續「零收入」，虧損卻擴大36.84%至2.11億元人民幣，2021年下半年開始以「香港航天科技」於港股市場亮相，直到去年底，累計虧損逾4.14億元人民幣。