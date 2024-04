杜拜一連兩日舉行第三代互聯網高峰會(Web3 Summit Dubai),由LBank Labs、Web3 Summit和BlockNews主辦,探討Web3、AI(人工智能)和Fintech(金融科技)的發展趨勢。其中迪拜國際金融中心(DIFC)和迪拜多種商品交易中心(DMCC)行政總裁將作為官方合作伙伴出席,而原定上月在港開設家族辦公室的杜拜王子阿里(Sheikh Ali Al Maktoum)亦以嘉賓身份出席峰會,更位列首席。

阿里王子以其家族辦公室主席(Chairman at Private Office of His Highness)身份出席峰會。據悉,峰會規模預計超3,000人,參與嘉賓近百位,更將舉行多個主題的行業峰會。

阿里王子早前將香港的家族辦公室延遲至5月開幕,稱對內地、香港及亞洲的發展機會非常感興趣,其後被媒體揭曾是歌手身份,引起城中熱話。