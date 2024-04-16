【一手盤攻略】何文田站上蓋朗賢峯　尊享鐵路、名校優勢

何文田向來是九龍傳統豪宅地段，除了環境寫意，坐擁名校網外，自港鐵何文田站開通後，區內交通更愈來愈方便，地段極具優勢。何文田站上蓋住宅項目自然備受關注，最新推出的有「朗賢峯」（ONMANTIN）。

中原地產九龍豪宅何文田第一分行區域營業董事伍國俊指，何文田站是港鐵觀塘線延綫及屯馬綫的交匯點，可輕鬆連接港九新界，由何文田站出發，前往啟德新發展區，搭3站即達，車程只是8分鐘；前往港島政經核心地段金鐘站，亦都只是12分鐘。

中原伍國俊又指，何文田坐落傳統名校區，一直受家庭客追捧，助小孩贏在起跑線，區內有名維多利亞（何文田）國際幼兒園；小學則屬34校網，有協恩中學附屬小學及陳瑞祺（喇沙）小學等；中學屬九龍城區，包括喇沙書院、香港培正中學等；附近直資名校如拔萃男書院、拔萃女書院等，家長亦都趨之若鶩。他又提到何文田周邊有多所大學，包括城大、浸大、理大、都會大學，帶動區內租務需求。

至於消閒娛樂方面，何文田周邊私人會所林立，包括九龍塘會、九龍木球會等。朗賢峯亦鄰近多個地標購物商場，例如尖沙咀K11 MUSEA、西九Elements、旺角朗豪坊及啟德AIRSIDE等等，乘坐港鐵搭兩、三個站即達。

想知道朗賢峯更多優勢，即睇片實地考察！