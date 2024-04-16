大新：內地經濟數據好壞參半　不排除次季再度降準

中國內地第一季經濟按年增長5.3%，較去年第四季的5.2%增速略為加快。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，雖然數據高於市場預期，但3月份數據好壞參半，或反映增長步伐仍未穩定。

需求面方面，3月零售銷售按年增幅僅3.1%，較首兩個月放緩2.4個百分點，並低於市場預期的4.8%，其中餐飲收入的升幅由12.5%收窄至6.9%。汽車銷售由升轉跌，按年倒退3.7%。第一季固定資產投資按年增速較首兩個月加快0.3個百分點4.5%，高於市場預期的4%，其中製造業投資進一步加快，基礎設施投資亦溫和改善，房地產開發投資跌幅再次擴大0.5個百分點至9.5%。同時，新建商品住宅銷售額按年跌幅收窄2個百分點至30.7%，新建住房價格按月跌幅則由0.36%略為收窄至0.34%，連續10個月倒退。

供應面方面，3月工業生產按年增長4.5%，較首兩個月的7%增幅放緩，採礦業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業以及製造業均有放緩，而高技術製造業增速則略有加快；服務業生產按年增長較首兩個月放緩0.8個百分點至5%。3月城鎮調查失業率下降0.1個百分點至5.2%。

整體而言， 3月經濟表現有轉弱迹象，要達到該行預期的4.7%增長仍充滿挑戰。外圍需求未有明顯改善，加上歐美可能對內地出口實際限制，或繼續對外需構成壓力。同時，工業及服務業生產在3月均有所轉弱，或反映增長動力不足。近期內地推出大規模消費品及設備更新以支持內需，惟效果仍需時顯現。住宅銷售跌幅仍超過30%，房地產投資跌幅再次擴大，住宅價格持續下跌，近期支持房地產措施似乎仍未能有效提振市場氣氛，也可能會繼續拖累內需。貨幣政策方面，內地信貸增長仍有所放緩，或信貸需求不足，加上內地消費物價表現疲軟，不排除內地上半年仍有機會再度降準，並進一步推出措施以穩定房地產市場。