長沙灣四房揸逾10年仍蝕46萬離場

樓價上升乏力，再有入市多年的業主損手沽貨離場，長沙灣一號‧西九龍套四房單位以1,320萬元售出，原業主持貨逾10年帳面仍要虧蝕約46.3萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鍾光英表示，西區寶翠園6座極高層E室，實用面積約1,240方呎，套三房間隔享海景，以3,238萬元連車位沽出，呎價約26,113元。

●利嘉閣梁國樑稱，東半山文華新邨低層D室，實用面積約629方呎，兩房間隔，以1,130萬元放售，最終減至1,000萬元成交，呎價約15,898元。

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九龍區

●美聯楊錦河指出，紅磡海逸豪園錄相連特色單位成交，該盤11座低層G室及H室，實用面積合共約1,423方呎，原叫價2,300萬元，議價後以1,980萬元成交，呎價約13,914元。原業主於2015年2月以1,950萬元購入物業，持貨約9年帳面僅賺約30萬元或約1.5%，計及使費料損手離場。

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺本月暫錄3宗成交，屋苑5座中層A室，實用面積約492方呎，兩房間隔，開價800萬元，減至775萬元沽出，呎價約15,752元。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣一號‧西九龍2座高層A室，實用面積約973方呎，四房連套房間隔，以1,320萬元成交，呎價約13,566元。原業主於2013年以約1,366.3萬元購入單位，持貨逾10年帳面虧蝕約46.3萬元，貶值約3.4%。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園9座中層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場成交價830萬元，呎價約14,020元。

●香港置業曾家輝表示，荔枝角盈暉臺1座低層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，以約650萬元，減價約50萬元，以約600萬元易手，呎價約13,274元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田綠怡雅苑3座中層G室，實用面積約580方呎，兩房間隔，叫價650萬元，累減97萬元，未補價第二市場成交價553萬元，呎價約9,534元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山翠擁華庭7座低層D室，實用面積約854方呎，三房間隔，放盤僅4日減價25萬元，成交價825萬元，呎價約9,660元。

●中原黎宗文指出，大圍居屋美柏苑中層4室，實用面積約446方呎，兩房間隔，以450萬元未補價第二市場價易手，呎價約10,090元，新買家為白居二客，原業主於2017年以254萬元購入單位，現帳面獲利約196萬元。

●美聯楊浩然表示，大埔白石角嘉熙9座中層F室，實用面積約495方呎，兩房間隔，以700萬元售出，呎價約14,141元。原業主2019年以803.8萬元購入單位，現沽貨帳面虧損約103.8萬元。

●中原陳韻兒表示，大埔白石角逸瓏灣8第3B座中層C室，實用面積約694方呎，三房連套房間隔，開價約1,000萬元，議價後以975萬元沽出，呎價約14,049元。原業主持貨約5年帳面獲利約22萬元，升值約2.3%。

●中原蔡天賜表示，粉嶺牽晴間7座中層E室，實用面積約386方呎，兩房間隔，開價約480萬元，議價後以462萬元易手，呎價約11,969元。

●美聯葉容生指出，粉嶺帝庭軒1座中層G室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價540萬元，議價後以518萬元獲承接，呎價約11,068元。

●中原余仲平指出，荃灣環宇海灣1座高層B室，實用面積約854方呎，四房連套房間隔，減價110萬元，以1,170萬元沽出，呎價約13,700元。

●中原麥耀倫表示，荃灣綠楊新邨Q座中層4室，實用面積約475方呎，屬大兩房間隔，叫價600萬元，減價20萬元，以580萬元沽出，呎價約12,211元。

●晉誠地產李德鴻表示，青龍頭豪景花園7座高層A室，實用面積約828方呎，套三房間隔，望山景，開價620萬元，同區換樓客議價後以581萬元承接，呎價約7,017元。

●中原陳家富指出，屯門大興花園1期1座高層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，叫價420萬元，放盤約一個月減價28萬元，以392萬元沽出，呎價約9,159元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆禧苑B座高層6室，實用面積約415方呎，兩房間隔，以343萬元已補價自由市場價售出，呎價約8,265元，稍低市價。

●中原林頌宜表示，元朗溱柏6座中層C室，實用面積約598方呎，兩房連套房間隔，享內園景，減價25萬元，以575萬元易手，呎價約9,615元。

●中原王勤學稱，元朗區上半月錄約51宗二手成交，較上月同期約100宗下跌約49%，區內翠韻華庭2座低層G室，實用面積約441方呎，叫價478萬元，議價後以475萬元沽出，呎價約10,771元。原業主持貨約4年帳面虧蝕約91萬元，單位貶值約16%。

●中原伍耀祖稱，天水圍居屋天頌苑E座低層4室，套三房間隔，實用面積約650方呎，以410萬元易手，呎價約6,308元。單位約6年半升值21萬元，升幅約5.4%。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑B座高層5室，實用面積約535方呎，兩房設計，獲白居二買家以386.8萬元未補價第二市場價承接，呎價約7,230元。

●中原柯勇表示，將軍澳日出康城首都2座右翼低層D室，實用面積約704方呎，三房連套房間隔，以736萬元易手，呎價約10,455元。

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