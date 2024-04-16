九龍新盤銷售提速 何文田項目擬日內開價
2024年04月16日 22:15
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九龍區兩個新盤的推售步伐提速，何文田站新盤的示範單位最新曝光後，擬於日內開價。同時，佐敦項目已上載樓書。兩盤有望月內同期開售搶客。
●何文田站朗賢峯擬周三開價
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯，周二(16日)公布將於24小時內上載首張價單。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目分兩期發展，第IIA期傾向招標形式發售，第IIB期則採以價單形式出售，首批單位提供不少於115伙，定價參考九龍區豪宅。首張價單公布後，將隨即開放示範單位予公眾參觀，有機會緊接收票，並安排於月內開售。
●佐敦高臨上載樓書
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，今(16日)已上載樓書，將於短期之內開放示範單位予公眾參觀。該公司執行董事何樂輝表示，項目很大機會本周開價，最快本月內開售。他指，項目基座9層為商業及零售樓面，預料有食肆、商舖及寫字樓等，而12樓起為住宅樓層，高層單位可望及維港景。將會與內地代理合作推廣該盤，正籌備多場內地路演。
●日出康城PARK SEASONS落實周六首輪賣168伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周二(16日)公布價單2號，提供78伙，折實平均呎價約15,039港元，較首張價單高約3.8%。發展商指，新一批單位售價依座向及景觀而定，屬原價加推，並同步落實本周六(20日)首輪發售168伙，折實價由454.1萬至770.3萬元，折實呎價約13,969至15,530元。
●港島南岸第3B期Blue Coast單日沽3伙
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周二(16日)通過招標沽出1伙，為1A座17樓A室，實用面積1,263方呎，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，成交價3,719.5萬元，呎價約29,450元。同日亦以價單形售沽出兩伙，單日套現8,239.5萬元。
●啟德維港1號三房呎價約20,054元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周二(16日)售出2A座2樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套連工人套間隔，以1,861.8萬元成交，呎價約20,054元。
●大埔白石角雲滙第2期發售12伙 悉數售出
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，今(16日)發售12伙餘貨單位，悉數沽出，並套現8,963.16萬元。上述單位成交價介乎573.81萬至1,013.23萬元，當中的11座15樓B3室，為實用面積339方呎的一房單位，以575.51萬元成交，呎價約16,977元，買家額外可享14%回贈。
●啟德澐璟15伙定價上調2%及2.5%
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周二(16日)修訂價單1號，將15個兩房單位的定價上調2%及2.5%。經調整後，15伙單位最新折實價介乎1,667.38萬至1,904.13萬元，折實呎價約29,407至30,849元。該盤將於本周六發售135伙，當中52伙以價單形式出售，其餘83伙招標發售。
●啟德天瀧連環沽出3伙 單日吸金9,927萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(16日)以招標形式沽出3伙，單日吸金9,927萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，其中兩伙相鄰單位由同一組買家購入，包括第2座6樓A室，實用面積1,173方呎，以3,780萬元成交，呎價約32,225元。全盤開售至今累售53伙，套現逾23億元。
●土瓜灣明雋全盤76伙售罄
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，周二(16日)獲大手買家斥資3,817萬元連環購入最後6伙。全盤76伙已經悉數沽出，套現約4.1億元。集團營業及市務總監馮倩平表示，售出單位涵蓋開放式及一房間隔，實用面積由207至259方呎，成交價介乎485萬至802.9萬元，當中3伙連天台戶，皆以呎價31,000元售出，屬土瓜灣區新高。
●何文田站瑜一‧天海三房成交價3,097萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(16日)錄得第1B座23樓A室的成交，實用面積960方呎，屬三房一套連儲物室間隔，以3,097.54萬元成交，呎價約32,266元。單位處於高層，採廳房同向設計，客廳及睡房均享東九龍方向開揚景觀。
●啟德天璽•海獲大手客斥資逾1.25億元購入相鄰單位
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海， 周二(16日)再錄4宗成交，單日吸金逾1.96億元。當中有兩伙相鄰單位由同一組買家以逾1.25億元購入，包括第5座15樓A室，實用面積1,401方呎，屬四房兩套間隔，成交價6,345.2萬元，呎價約45,291元。
●青衣明翹匯三房單位呎價約19,156元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周二(16日)以1,545.9萬元售出三房單位，實用面積807方呎，屬三房一套連儲物室及多用途房及洗手間，呎價約19,156元。該盤僅餘最後26伙三房及四房「則王」，單位實用面積介乎807至808方呎，另有6伙頂層複式戶。發展商指，由於銷情理想，向隅客眾多，售價有機會上調。
●屯門掃管笏凱和山周六發售150伙現樓單位
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周二(16日)公布已獲批入伙紙，預計短期內開放現樓以供參觀。發展商指，項目將於本周六(20日)推售150伙，當中136伙以價單形式出售，另外有14伙則以招標形式發售。
●日出康城SEASONS PLACE累沽568伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周二(16日)錄得第3A座55樓A室，實用面積443方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價685.6萬元，呎價約15,476元。該期數系列項目至今累沽568伙，套現逾36.2億元。
●元朗雨後新增家具優惠
星星地產旗下元朗雨後，新近修訂價單，向開放式戶及指定一房新買家送贈家具組合優惠。項目亦已落實周五(19日)發售59伙。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，是次送贈的開放式單位家具組合優惠，為單位提供玻璃趟門間隔，即時讓單位設計成另類一房。而一房單位贈送的家具組合包括閣樓設計。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期錄交易告吹
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，最新錄得交易告吹，涉及單位為6A座3樓A6室，實用面積409 方呎，原本在本月4日以628.3萬元售出，當時呎價約 15,362元，另享回贈，惟交易已列明簽訂臨時買賣合約後未有進展。