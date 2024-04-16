九龍新盤銷售提速　何文田項目擬日內開價

九龍區兩個新盤的推售步伐提速，何文田站新盤的示範單位最新曝光後，擬於日內開價。同時，佐敦項目已上載樓書。兩盤有望月內同期開售搶客。

●何文田站朗賢峯擬周三開價

●佐敦高臨上載樓書

●日出康城PARK SEASONS落實周六首輪賣168伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周二(16日)公布價單2號，提供78伙，折實平均呎價約15,039港元，較首張價單高約3.8%。發展商指，新一批單位售價依座向及景觀而定，屬原價加推，並同步落實本周六(20日)首輪發售168伙，折實價由454.1萬至770.3萬元，折實呎價約13,969至15,530元。

●港島南岸第3B期Blue Coast單日沽3伙

●啟德維港1號三房呎價約20,054元

●大埔白石角雲滙第2期發售12伙 悉數售出

●啟德澐璟15伙定價上調2%及2.5%

●啟德天瀧連環沽出3伙 單日吸金9,927萬元

●土瓜灣明雋全盤76伙售罄

●何文田站瑜一‧天海三房成交價3,097萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(16日)錄得第1B座23樓A室的成交，實用面積960方呎，屬三房一套連儲物室間隔，以3,097.54萬元成交，呎價約32,266元。單位處於高層，採廳房同向設計，客廳及睡房均享東九龍方向開揚景觀。

●啟德天璽•海獲大手客斥資逾1.25億元購入相鄰單位

●青衣明翹匯三房單位呎價約19,156元

●屯門掃管笏凱和山周六發售150伙現樓單位

●日出康城SEASONS PLACE累沽568伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周二(16日)錄得第3A座55樓A室，實用面積443方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價685.6萬元，呎價約15,476元。該期數系列項目至今累沽568伙，套現逾36.2億元。

●元朗雨後新增家具優惠

星星地產旗下元朗雨後，新近修訂價單，向開放式戶及指定一房新買家送贈家具組合優惠。項目亦已落實周五(19日)發售59伙。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，是次送贈的開放式單位家具組合優惠，為單位提供玻璃趟門間隔，即時讓單位設計成另類一房。而一房單位贈送的家具組合包括閣樓設計。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期錄交易告吹