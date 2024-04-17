東方日報B1：華經濟增5.3%　銀行上調今明年目標

中國連續兩季經濟增長率「保五」，初步核算今年首季國內生產總值(GDP)按年升5.3%，好過市場預期的4.9%，主要靠貢獻GDP三分之一的固定資產投資強勢增長4.5%，更有外資機構隨即調升今、明兩年經濟增長預測。不過，國家統計局承認「經濟恢復有不平衡性」，首季青年失業率還是略升，加上周二(16日)由中國人民銀行設定的人民幣中間價報7.1028兌每美元，回落至3月初低位，或意味中方容忍更高的匯率彈性，為後續貨幣政策留有空間，並更多配合財政發力穩經濟。

首季GDP達29.62萬億元人民幣，國統局副局長盛來運稱，主要是工業回升、服務業向好帶動，兩者分別對GDP增長的貢獻率為37.3%及55.7%。尤其是規模以上高技術製造業增加價值按年增7.5%，當中電腦、通訊和其他電子設備製造業上漲13%，與高科技製造業擴張的政策一致。同時，實物量指標與GDP增長相符，上季社會用電量升9.6%，工業用電量亦增約8%。

惟他坦言，消費的恢復不如生產，且中小微型企業的恢復不如大企業。對於3月份工業增加值僅升4.5%，增幅重返去年9月的低位，及同月消費物價及生產出廠價、外貿及信貸數據均不及市場預期，他解釋指，主因去年基數較高，實際從當月水平來看並不低；下階段中國仍處於結構調整轉型升級的階段，有些企業要進行轉型升級，所以要承受轉型的一些陣痛。

荷蘭國際集團(ING)銀行大中華區首席經濟師宋林分析也指，內地增長引擎正在轉移，去年主力的消費今年轉趨溫和，淨出口不再是主要引擎，投資成為上季GDP表現超預期的關鍵。按產業劃分，包括採礦業、製造業等第二產業在季內按年增6%，是2021年第四季以來新高，反映政府大力推動製造業發展的成效。值得留意是，規模以上工業產能使用率降至73.6%的逾3年新低，在激烈的價格競爭下，產業整合壓力料加劇。

儘管上月青年失業率未披露，但內地高度關注就業結構性矛盾，一方面一線技術工人供不應求，另一方面青年大學畢業生失業率就業壓力大。今年新進入勞動力市場的大學畢業生約1,176萬人，惟年輕勞動力不願投身技工行業，一線工人年齡愈來愈大，故當局強調人力資源的供求需要適配而非錯配。

不過，澳新銀行及大華銀行集團仍調升今年內地GDP增長預測，分別改為4.9%及4.8%，前者同時調升明年GDP預期至升4.5%。澳新銀行認為，後續財政政策將發力擴大內需，貨幣政策則受匯率制約，更多配合財政發力，故料人行將降息10點子，幅度低於此前預估的20點子。

ING銀行提醒，若中方允許人民幣匯率下行，可能會提振美元。人民幣在岸價周二下午4時30分收跌11點子，收報7.2396；離岸價一度跌穿7.28，低見7.2833，每百港元兌約92.87人民幣。

目前外界對內地經濟前景尚不敢掉以輕心。野村證券首席中國經濟學家陸挺指，市場對3月經濟數據可能有負面解讀，並擔心今年餘下季度的GDP增長將低於5%，在動力減弱及房地產行業進一步惡化下，3月之後的經濟活動數據或進一步下滑，預期第二季經濟增長放慢至3.7%。