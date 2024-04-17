【災難將至】亞洲金融恐面臨股匯雙殺　皆因美匯強勢？

七國集團(G7)及二十國集團(G20)財長和央行行長會議今日在美國華盛頓召開，此前亞洲金融市場出現「股匯雙殺」，箇中原因無非是因美元獨強所致。昨日包括日圓、韓圜、新台幣、泰銖、印尼盾等貨幣均大幅貶值，而MSCI亞太指數則一度跌2.2%，是去年8月以來最傷。

不過，綜觀各地央行取態截然不同，暫時只得印尼央行入市干預，出手支持印尼盾。時值中東局勢劍拔弩張，究竟新一波匯市動盪會否惹來「大鱷」狙擊，掀起新一輪金融風暴，市場正屏息以待。

周二美匯指數攀升至106.43的5個月高位，日圓兌每美元續創34年新低，曾見154.71，折合每百日圓兌港元在5.06算。日經平均指數則失守39,000點，收報38,471點，跌761點或1.94%，跌幅是自4月初以來最勁。雖然日本財務大臣鈴木俊一昨又再「出口術」，稱「將於上述會議就日圓貶值傳遞日方立場」，惟匯價照跌也可。

美國投資管理公司普徠仕(T. Rowe Price Group)表示，由於日本央行不願意大幅加息，日圓將繼續下跌，並可能再下跌10%至80年代以來的最低水平。換言之，愛遊日本的港人要注意，每百日圓兌港元有機會考驗5算承接！

鄰國南韓情況亦相似，當地財政部和央行只在韓圜失守1,400心理關口後，聯合示警指外匯市場過度單邊波動對當地經濟不可取，又指正密切關注匯率走勢、外匯市場供求動態以及其他因素，保持特別警惕。韓圜兌每美元昨則低見1,400.13，是近1年半最弱，即每萬韓圜兌約56港元。

要留意，現時市場憂慮的不只是聯儲局延後減息，而是「牽一髮動全身」連帶亞洲各央行也會放慢寬鬆步伐。摩根士丹利日前則發表報告，調整對亞洲貨幣政策前景的展望，估計中國、南韓、印尼、菲律賓等央行將推遲減息，印度和馬來西亞央行則今年餘下時間維持利率不變。

昨日亞洲貨幣除了日圓及韓圜急挫，新台幣最新亦跌至8年最低，兌每美元曾見32.558，台灣加權指數則創2022年10月11日來最大單日跌幅，收跌547點或2.68%，報19,901點。

印度盧比及越南盾更跌至紀錄新低，前者兌每美元見83.5538；而印度股市也隨之下跌，追蹤30家大公司的印度主要股市指數SENSEX，昨日跌0.62%。

而在97年遭索羅斯狙擊的泰銖則創去年10月來新低，見36.867兌每美元。至於印尼盾跌至4年新低後，印尼央行出手支持印尼盾，主要是在即期和國內無本金交割遠期市場進行了干預。

有分析指，亞洲貨幣今年跌幅驚人，是因息差因素導致，如馬來西亞的指標利率較聯儲局低2.5個百分點，泰國、南韓和內地利率也低於美國，在美元走強，加上亞洲地區對能源有一定依賴的情況下，有機會拉高借貸成本，所以對亞洲各地構成更大傷害。