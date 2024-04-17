陳樂怡：高息國企料成市場焦點

美國3月零售銷售按月升0.7%，遠勝預期，經濟強勁影響減息預期，美國10年期國債孳息率飆升至4.6厘以上，美匯指數企於106。地緣政治局勢持續緊張，避險情緒濃厚，金價再創新高。

內地方面，首季國內生產總值(GDP)勝預期，固定資產投資項目前置，為經濟打好基礎，惟零售及工業增加值表現均令市場失望，房地產投資跌幅進一步擴大，反映內地復甦並不全面。

故此，若無政策跟進，恒生指數料考驗16,000點支持力度。預計資金重回防守股，加上內地「國九條」在上市公司分紅、回購及市值管理層面作出嚴格要求，預計將會引導企業更為重視股東回報，料高息國企再成市場焦點。

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信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)