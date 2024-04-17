陳樂怡：高息國企料成市場焦點
2024年04月17日 05:30
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美國3月零售銷售按月升0.7%，遠勝預期，經濟強勁影響減息預期，美國10年期國債孳息率飆升至4.6厘以上，美匯指數企於106。地緣政治局勢持續緊張，避險情緒濃厚，金價再創新高。
內地方面，首季國內生產總值(GDP)勝預期，固定資產投資項目前置，為經濟打好基礎，惟零售及工業增加值表現均令市場失望，房地產投資跌幅進一步擴大，反映內地復甦並不全面。
故此，若無政策跟進，恒生指數料考驗16,000點支持力度。預計資金重回防守股，加上內地「國九條」在上市公司分紅、回購及市值管理層面作出嚴格要求，預計將會引導企業更為重視股東回報，料高息國企再成市場焦點。
騰訊音樂謀求提升回報
個股方面，可留意騰訊音樂(01698)。公司去年第四季度在線音樂付費用戶數及單個付費用戶月均收入均錄得逾20%的按年增長，長遠目標付費率達到25%，目前為18%。毛利率從2022年同期的33%提升5.3個百分點至38.3%，創歷史高位，主要受惠於音樂訂閱和廣告服務收入強勁增長，以及原創內容逐漸增加，表現優於預期。
對公司付費訂閱音樂的滲透率提升維持看好，公司憑其豐富內容庫，與3大唱片公司的穩定合作關係，以及騰訊(00700)用戶生態系統的便利性，將可推動付費訂閱用戶規模以及單個付費用戶人均收入持續增長。另外，公司正在檢視不同選項以提升股東回報，當中包括派發股息，料會得到投資者歡迎。估值上，騰訊音樂現價對應2024財年預測市盈率約15倍，低於同業雲音樂(09899)的18倍，目標價50元，支持位為37.4元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)