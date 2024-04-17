富蘭克林鄧普頓：固定收益資產力爭回報

美國勞動力市場穩健，讓投資者憧憬聯儲局能夠控制美國經濟實現軟着陸。固定收益市場在去年取得正回報，其中投資級和高收益企業債券帶來強勁貢獻。

過去幾年，債券存續期在兩方面都發揮作用。當利率在2022年處於谷底、嚴重影響債券價格時，投資者專注於存續期至為關鍵。然而，隨着收益率在2023年上升，存續期成為大幅提高潛在回報的因素，固定收益具有吸引力及不對稱的特徵顯示了票息的力量。

美股過度依賴強勢股

股票方面，去年底美國整體股市看似穩健，惟少數盈利增長強勁的公司一直是推動市場走勢的主要動力，其中包括科技、互聯網零售和媒體互聯網公司。相比之下，能源、原材料、工業和非必需消費品(不包括互聯網零售)等周期性板塊的負回報偏高，而必需消費品、醫療保健和公用事業等非周期性板塊的回報則相對持平。

展望公司盈利預測方面，考慮到市場和聯儲局預計的經濟增長模式，今年有望實現低雙位數增長，期望市場上有更多表現穩健的公司，而非只有少數盈利增長偏高的公司，因為從流動資金過剩和經濟動力來看，相信甚為穩健的消費市道已重新恢復至疫情前水平。

在資產組合上，看好固定收益及股票的回報和增長潛力，因而對其配置作出變化，維持繼續增持投資級企業債券，同時減持美國國債和高收益企業債券。優質固定收益資產提供分散投資的優勢、具吸引力的收益機會和長期總回報潛力。另減少股票持倉，但對股票類別維持多元化投資，藉此可帶來回報並參與大市升勢。此外，看到優質股息公司的機會，因這些公司的估值處於更合理的水平。

富蘭克林鄧普頓