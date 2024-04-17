美資投行：國會恐迫在美掛牌中資股退市

外媒報道，美國投資銀行道明考恩(TD Cowen)表示，美國國會可能會迫使當地證券交易所將一些中國公司退市，是一個切實且不斷上升的風險。

4月11日，10名共和黨議員致函納斯達克公司行政總裁Adena Friedman，敦促她解釋為甚麼該交易所仍讓在國防部1260H中國軍工企業名單內的公司繼續上市。TD Cowen金融服務董事總經理Jaret Seiberg表示，這也顯示，要把在美國上市的中國公司離開的努力仍遠未結束。

共和黨議員特別提到禾賽集團(Hesai Group)，並詢問Friedman，該交易所是否會考慮將這家於2023年2月在納斯達克上市的中國公司退市。被視為中國軍工企業的禾賽自4月11日以來暴跌21%。

Seiberg表示，議員關注的範圍更廣泛，而不僅僅是一家公司，雖然只有共和黨議員簽署這封信，但這是一個兩黨共同關注的問題。「任何反對意見都會被認為支持中國軍方取得美國資本，以有利製造更強大、更有效的武器，兩黨都沒有議員想採取這一立場。

雖然道明考恩並不認為，中國公司從美國交易所更廣泛地退市迫在眉睫，但認為真正的風險將在夏末或秋季參眾兩院審議《國防授權法案》時出現。Seiberg表示，如果美國前總統特朗普(Donald Trump)在11月贏得總統選舉，2025年或次年的風險可能會進一步上升。