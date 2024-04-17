SEC禁員工用工作手機存取第三方即時通訊軟件

外媒報道，美國證券交易委員會(SEC)已禁示員工使用工作手機訪問第三方即時通訊應用程式(App)及短訊。

報道指，SEC有關決定將有助於改善紀錄保存，並解決該機構潛在的安全漏洞。今年較早時，該機構一個社交媒體帳戶遭入侵。此前，針對金融企業未能在移動裝置，以及如Signal和WhatsApp等應用程式上，保留足夠與工作相關通訊記錄的指控，金融企業被處以約30億美元罰款。

有關舉措促使華爾街全面改革員工使用手機進行業務交流的方式。同時，SEC會對員工使用配發手機進行通訊的政策進行嚴格審視。

SEC發言人表示，該機構已限制訪問第三方即時通訊應用程式及SMS和iMessage文本，以降低其系統受損的風險，並加強紀錄保存。她指，該機構去年9月刪除第三方應用程式，並於今年3月刪除大多數員工手機上的簡訊功能。

金融企業必須監控及保存涉及業務的通訊，以防止不當行為。如果他們不遵從，調查不當行為就會變得更加困難。

報道引述知情人士透露，商品期貨交易委員會(CFTC)正考慮是否要效法。CFTC發言人未有回應。