市傳銀行削減回贈　 經絡料不會影響入市意欲

市傳有大型銀行收緊現金回贈，除按揭保險個案，其餘一般新買賣按揭、轉按或加按申請將不提供現金回贈。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府撤辣後樓市交投雖有所回升，但樓價仍處於低位整固階段，加上現時一個月銀行同業拆息超過半年徘徊4厘以上水平，拆息持續處於高水平，超過現時一般新造按息4.125厘，而銀行未有調整最優惠利率(Ｐ)，使按揭業務資金成本一直高企。估計基於成本及邊際利潤，風險管理等因素考量，大型銀行回歸2006年即18年前，以服務質素與市場競爭，料其他銀行或因應自身條件而改變其按揭業務策略。

曹表示，大型銀行對按揭業務取態轉為審慎，而部分中小型銀行仍為爭取上半年的按揭業務，推出各項優惠吸引特定優質或大碼客戶，部分客戶將傾向選擇較多優惠的銀行承造按揭，料銀行按揭業務競爭於下半年才會展現。

另外，他指現時樓價回調，近期新盤均以低價開盤，一二手交投重拾活躍，配合政府撤辣及放寬按揭等措施，即使銀行削減回贈優惠，市民入市意欲亦不會有太大影響。而現時仍有部分中小型銀行為特定優質或大碼客戶提供現金回贈，建議客戶可貨比三家，選擇較多優惠的銀行承造按揭。