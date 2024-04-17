中原按揭：銀行傳削按揭回贈　料可降資金成本壓力

巿傳有大型銀行進一步削減按揭現金回贈，中原按揭董事總經理王美鳳指出，「拆息高於按息」這情況已由去年5月起持續至今接近一年，反映銀行資金成本持續受壓，這情況下銀行先後已於今年2月中起逐步削減按揭現金回贈，以減輕資金成本壓力。

然而最近美國通脹率未有回落進展，聯儲局已預期需要維持現時息率水平多一點時間，意味減息時間將延後，而本港拆息亦將會於年內較長時間維持現有水平。她相信，銀行進一步削減按揭現金回贈，相信是考慮到資金成本在年內較長時間持續偏高，遂削減按揭回贈降低成本負擔；調整至今大型銀行按揭已邁向零回贈水平，只對按保客戶保留提供一點回贈，介乎貸款額之0.1%至0.65%。由於大型銀行調整具指標性，相信亦將有其他銀行跟隨削減按揭現金回贈減低資金成本負擔。

王解釋，部分銀行對於按保客戶保留較高一點回贈率，反映部分銀行在樓按取態上更看重按保客戶，基於按保基本條件須為自住物業，且涉及保險費支出，故按保客戶多屬較長線用家為主，對銀行管理按揭收益及信貸風險更有利。

樓市撤辣後一二手交投量由極低位急彈。她指3月份一手交投急升約18倍，二手交投量亦超過2倍，同步推動按揭申請量在短時間內急增，銀行一下子未能消化突然大幅增多的按揭審批個案，形成最近銀行之間普遍出現按揭「塞車」情況，加上有別於撤辣前本地用家主導市場的情況，撤辣後客源擴闊至四方八面，銀行或需重新衡量評估個案及所需証明文件，亦有機會延長有關審批時間。現時銀行審批時間大致上已由2-4星期延至1個月至1.5個月或以上不等，當中若屬按保個案所需審批時間一般較長。

她續指，面對資金成本仍高，按揭審批出現塞車情況，現時銀行之間的樓按取態參差，對於不同客戶或物業類別的積極程度有別，例如有個別銀行現階段暫停接受村屋、唐樓，高樓齡物業的按揭申請，故此借款人可先找按揭轉介公司瞭解現時銀行按揭申請狀況作參考，以決定向哪家及多少銀行申請按揭。