瑞銀料今年內地GDP增近5%　大規模刺激新政難再現

中國今年首季國內生產總值（GDP）按增長5.3%，高於市場預期的4.9%，略高於去年四季度的5.2%。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，數據超預期主要來自強勁的製造業和出口複甦，考慮到上半年GDP增長可能超過5%，預計全年GDP按年增速或貼近5%左右的政府目標。該行又預計，內地政策支援將着力於已出台政策的落地，而出台新的大規模政策刺激可能性不大。

內地3月零售增長放緩，但該行考慮到更有利的基數效應，預計清明假期的強勁消費支出和潛在的消費品以舊換新落地政策有望支撐二季度的零售增長。

對於全球的看法，瑞銀表示，美聯儲正處於按兵不動的位置，因此美元可能走強，尤其是對歐洲貨幣而言。高利差貨幣目前還能接受聯儲局推遲降息周期幾個月。但該行認為，如果美國經濟保持強勁，美國通脹繼續橫盤整理甚至上升，那麼高收益貨幣可能面臨更大壓力。總而言之，投資者可以考慮保持持有的美元敞口，想要主動布局的投資者還可以考慮買入發展中國家的高收益貨幣，或者買入那些央行近期沒有減息的計劃的國家貨幣。

過去四個季度，美國最大的七家成長型和科技公司獨攬了利潤增長。該行預計今年第一季度此情況將發生改變，部分反映出有利的經濟背景，調查顯示製造業活動恢復擴張，同時銀行正放寬貸款標準——兩者均與標普指數成分股公司的盈利密切相關。人工智能投資的增長勢頭依然非常強勁，部署人工智能所需的半導體供應則可能在年內繼續受限，除了科技領域，資本市場活動持續改善，航空航太等工業終端市場依然穩健，貨運量在回升，甚至房地產市場也活躍起來。