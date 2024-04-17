傳大型銀行削按揭現金回贈　星之谷料其他行跟隨

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，政府撤辣激活樓市成交，整體樓市氣氛正面，市傳大型銀行將二手及非按保的物業按揭現金回贈減至零，估計有其他大型銀行相繼跟隨。

莊表示，現時大型銀行的按揭回贈已「清零」或接近零。至於部分中小型銀行取態較為積極，仍提供高達1%或以上回贈。

他認為，主要原因是本港經濟仍然疲弱，導致貸款需求減少，加上企業貸款壞帳率上升，因此銀行對商業貸款更為審慎。一般而言，商業貸款回報較高，但銀行需要維持整體貸款風險在低水平，所以當提供高風險的商業貸款時，同時需要提供相應金額的低風險按揭貸款作為對沖。然而，面對商業貸款萎縮，銀行不再需要大量的低風險按揭貸款對沖。另外，市場對於今年減息預期進一步延後，資金成本仍然偏高，住宅按揭貸款邊際利潤微薄，因此影響到銀行對於按揭業務態度。

不過，他認為，即使銀行回贈「清零」，對樓市實質影響不大，全面撤辣後潛在買家和投資者入市步伐加快，樓市交投谷底反彈，加上置業與否並不取決於銀行所提供的回贈幅度。他建議，上車或轉按人士需要趁其他銀行未調整優惠，盡早提交按揭申請表鎖定現金回贈。