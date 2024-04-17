何文田站朗賢峯首推115伙　入場費688萬元

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，首張價單為「壓軸心動價」，集中於中低層，佔約6成單位折實呎價低於2萬元。項目將於周四(18日)開放示範單位及收票，預計4月內開售，並透露有加價空間。

戶型分布方面，朗賢峯第IIB期首張價單提供一至三房間隔，一房戶佔44伙、兩房戶佔42伙、其餘29伙為三房戶，實用面積388至774方呎。今批單位設有4項付款方法，提供最高18%折扣優惠後，折實價由17,750元起。

該公司代理銷售副總監吳子謙稱，今批單位入場售價及呎價均為6B座2樓C室，實用面積388方呎，一房開放式設計，折實價688.7萬元，呎價17,750元。至於兩房及三房最低呎價分別約18,951及19,401元。

資料顯示，朗賢峯分為兩期發展，合共提供990伙，今日開價的第IIB期設有572伙，關鍵日期為2025年3月底。