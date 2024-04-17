Endowus在港推智安投旗艦投資組合　5月上線

線上財富管理平台Endowus智安投宣布，推出全方位數碼財富管理平台服務，旨在為香港投資者提供更好的選擇和建議，以管理其財富。Endowus智安投聯合創辦人及首席執行官萬振邦表示，在港正式全面推出服務，足證Endowus不斷創新以滿足香港投資者多樣化需求的承諾。

透過獨有的專業投資知識和經驗，以及科技平台技術，不僅提升數碼財富管理體驗，Endowus還能讓更多客戶接觸到以前無法觸及，僅供機構投資者和高淨值客戶的投資機會。集團全意投入香港市場，讓客戶按個人不同的財富目標和風險承受能力，自主構建最合適的投資組合。

智安投旗艦投資組合(Endowus Flagship Portfolios)將於5月上綫，為尋求多元化分散投資，並在中長期內爭取獲得理想的風險調整後投資回報的客戶，提供一站式解決方案。投資組合根據個別投資者的風險承受能力，以不同的股票和債券資產建立投資組合，引入來自全球領先的基金管理合作夥伴，包括貝萊德、Dimensional Fund Advisors和品浩管理的互惠基金。

Endowus智安投香港業務主管袁淇欣說，每次推出新產品時，Endowus仍堅持獨有不收取認購費、交易費和任何銷售佣金的業務模式，僅收取單一全包透明的投顧費，並向客戶提供行業首創的100%佣金回贈，令Endowus在擔任客戶可信賴的理財顧問時，保持獨立和無利益衝突，能維護客戶利益，反映投資組合的所有決策完全基於是否能協助客戶獲取投資成功，而不受任何外在因素，比如銷售佣金或回扣等影響。