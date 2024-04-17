需求仍弱？內地退貨激增　打擊奢侈國際品牌銷售

這種異常地高的退貨率，遠高於顧問公司Sanford C. Bernstein認為的全球奢侈品行業正常水平20至30%。情況自中國一年多前退出「清零」的抗疫政策以來一直存在，並引發外界對奢侈品行業重新評估。

該市場上大多數用家是中產階級，該群體極受經濟持續放緩所影響。他們曾經是大額可自由支配消費的中堅力量，不過目前正尋求折扣或完全放棄購買貴價品。天貓等平台推出更頻繁的促銷活動，但退貨趨勢可能會破壞這些努力。

知情人士透露，今年第一季這趨勢進一步惡化，意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli在天貓的退貨率及取消購買率，從去年同期的59%飆升至69%。據指，與過去幾年同期相比，歷峰集團旗下Chloé、Ralph Lauren和Mulberry在本季的退貨和取消購買率均出現類似增長。

行銷機構China Skinny董事總經理Mark Tanner表示，可以想像，很多人會拿一件奢侈品來炫耀一晚，之後就去免費退貨。

天貓表示，奢侈品牌持續深化與平台的合作。天貓Luxury Pavilion發言人表示，外媒提供未經核實的數據，與平台上品牌實際營運表現不符，全球奢侈品牌持續在天貓開設及投資旗艦店，作為其中國市場策略的基石。

Brunello Cucinelli發言人表示，集團無法了解退貨及取消訂單的數據，這些數據受商業動態影響，且單季的統計數據不具代表性。