萊坊：去年私人資本全球投資3380億美元　創歷史新高

根據萊坊的《財富報告》，私人投資者在2023年連續第三年成為全球商業地產最活躍買家。私人資本在全球投資達3,380億美元，佔總投資額約49%，較2022年的48%略有上升，創歷史新高。

儘管去年的私人投資額比2022年減少了近一半，但與機構和公共投資相比跌幅較細，該兩個領域均下跌約53%。萊坊私人辦公室商業私人客戶諮詢主管Alex James指出，由於投資者面對利息和債務成本上升，2023年全球商業地產投資下跌約46%至6,980億美元，投資下跌主因是美國投資者減少。

雖然去年全球投資相對疲弱，但去年為私人投資者表現最活躍的一年，該類投資者在高息環境下交易相對有利，因為其對債務的依賴程度通常低於其他投資者。至於工業和物流業首次成為投資最多的行業，佔全球投資總額約四分一，達到1,740億美元。

寫字樓佔比從2022年約25%，下跌到2023年的約22%，居住產業的份額從約30%，收縮到約24%。去年所有行業的總投資均錄得按年下跌，其中長者住屋和護理的跌幅最細約28%。

在2023年，寫字樓物業主導香港市場，1億港元以上交易佔32%，預計這趨勢將持續。發展用地緊隨其後，佔同類型市場交易約24%，酒店和服務式公寓，以及零售物業各佔市場約15%。

萊坊大中華區投資部主管胡孝直指出，近年商業地產投資市場一直充滿挑戰，在高息和市場氣氛疲弱的情況下，回報率較低。他強調，住宅租賃市場有潛力，特別在政府取消樓市降溫措施後。此外，酒店改造成學生宿舍的趨勢愈來愈流行，反映對投資者來說利潤可觀。

2023年，來自美國、加拿大和新加坡的投資者佔全球跨境商業房地產投資總額近半，而全球前十大跨境資本來源中，只有阿聯酋和日本的投資額增加，分別上升約3.49倍及約1.56倍。

四年來，首次有新的行業獲萊坊態度調查的受訪者青睞。在調查中，約14%的受訪者表示有意在2024年投資居住產業，在各商業資產類別中的需求最大，當中以來自歐洲、中東、北美和亞洲的興趣最為濃厚。醫療保健緊隨其後，在調查中約13%的受訪者有意在2024年投資該領域。