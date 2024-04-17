調查：中小企支持可持續發展　惟財務壓力成挑戰

星展香港中小企業銀行公布一項調查發現，大部分中小企業支持可持續發展，然而財務壓力成為主要挑戰。近7成受訪中小企表示有興趣推行可持續發展，會考慮將環境、社會和治理（ESG）策略或可持續發展措施納入其業務規劃。

該行發表DBS BusinessClass中小企可持續發展調查報告，受訪者表示更偏好有可持續發展理念的商戶，絕大部分受訪者（91%）對擁抱可持續發展的企業有正面印象，近8成願意為可持續產品支付更多費用，而68%則傾向選擇有可持續產品的餐飲或零售商舖。以上數據反映市場對中小企轉型至可持續商業模式有重大需求。

有超過四分之一的受訪中小企（28%）已開始實施可持續發展。而他們在實踐可持續發展時均受到內在與外在因素影響：內在因素方面，社會和道德責任成主要推動力（60%）；而外在因素則為改善品牌形象（51%）、遵守政府相關法規（47%）、以及滿足客戶和其他持份者的需求（31%）。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德表示，該行一直將可持續發展視為業務核心，在綠色金融方面有紮實的專業知識。他指，實現碳中和不僅是一種企業責任，也是釋放無限新商機的催化劑。隨著消費者需求引領著香港邁向可持續發展的未來，可持續發展將成為各大小企業增長的重要引擎，將全力支持中小企實踐低碳轉型。