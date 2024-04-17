坪洲寶翠灣1號獲內地買家連掃3伙　涉資1504萬元

新藝控股旗下位處坪洲，原屬出租物業的寶翠灣1號，於周二(16日)售出3伙地下連花園單位，由同一組內地買家大手購入，涉及成交額1,504.47萬元。

新藝控股執行董事陳思遠先生表示，項目近日推出6個特別折扣單位，涵蓋專才置業優惠等，並火速沽出3伙，反映市場氣氛熾熱，撤辣後買家稅務負擔大幅減低。最近內地買家入市情況活躍，相信可刺激交投量，集團對下半年香港樓市持較樂觀態度。

昨日售出單位包括屬於重售單位的H30號屋，實用面積470方呎，連191方呎花園，成交價525.74萬元，呎價約11,174元。至於H27號屋，實用面積424方呎，花園155方呎，亦以449.11萬元售出，呎價約10,589元。而H29號屋，實用面積474方呎，附有191方呎花園，售價為529.62萬元，呎價約11,184元。

寶翠灣1號迄今累沽7伙，套現逾8,470萬元，備受港人及內地買家所追捧，不排除日後將調整優惠政策。

該盤共提供40伙特色單位，設有4種戶型，涵蓋兩房、三房連套房、三房連三套房及工人房，以及四房雙套房連工人房單位，實用面積介乎423至1,686方呎。