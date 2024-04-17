收租業主棄守　東涌藍天海岸三房888萬沽

收租業主棄守，寧願賠租取消新租約，轉以888萬元賣出東涌藍天海岸套三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣張嘉榮稱，西半山南寧大廈低層A室，實用面積約525方呎，原則為兩房間隔，外區客睇樓後即與業主進行洽購，單位原以928萬元放售，最終以860萬元成交，呎價約16,381元。

●中原鄭俊輝表示，柴灣居屋康翠臺2座低層B室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望園景，已補價自由市場放盤時叫價480萬元，以468萬元成交，呎價約9,213元，新買家為上車客。

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九龍區

●中原廖忠堅稱，觀塘凱滙2座高層D室，實用面積約462方呎，一房間隔，最初叫價860萬元，買賣雙方議價後以778萬元成交，呎價約16,840元，原業主於2018年12月以810萬元購入，持貨5年多帳蝕32萬元。

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新界區

●中原吳家威指，東涌藍天海岸5座低層C室，實用面積約896方呎，套三房連儲物房間隔，放售同時放租，原以每月2.45萬元租出，決定賠訂取消租約，隨即以888萬元沽出，呎價約9,911元，新買家為區內租客。

●置安居蘇永耀稱，屯門居屋美樂花園5座低層B室，實用面積約699方呎，有裝修，已補價自由市場叫價500萬元，以區內換樓客以492萬元購入，呎價約7,039元。

●祥益黃慶德表示，日前屯門嘉悅半島2座高層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，區外客見屋苑樓齡較新及擁有會所配套，以511萬購入上址作自住，呎價約10,966元。

●祥益謝利官指，天水圍居屋天頌苑K座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，外區綠表客因有親友居於區內，鍾情該區環境，獲減價10萬元，未補價第二市場以450萬元即睇即買，呎價約6,923元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊4月錄得約6宗買賣，按月大跌約89%，其中翠湖居2座低層A室，實用面積約639方呎，套三房間隔，叫價550萬元，放盤3日，零議價沽出，呎價約8,607元。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水4月暫錄約56宗二手買賣，按月跌約四成，粉嶺居屋景盛苑C座中層4室，實用面積約546方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約340萬元，議價後白居二以330萬元購入，呎價約6,044元。

●利嘉閣黃靜顏表示，粉嶺居屋榮福中心4座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價260萬元，終以254萬元成交，呎價約5,893元。

●中原伍錦基稱，沙田第一城4月暫錄9宗買賣，屋苑27座中層C室，實用面積約688方呎，三房間隔，日前議價後以770萬元易手，呎價約11,192元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑P座中層4室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場叫價528萬元，最終減價36.2萬元，以491.8萬元成交，呎價約9,531元。

●中原黎宗文表示，沙田偉華中心4月錄約兩宗買賣，屋苑3座中層F室，實用面積約358方呎，兩房間隔，開價約620萬元，4月減至590萬元，議價後以580萬元易手，呎價約16,201元，原業主於2018年購入，約6年帳蝕約90萬元。

●中原侯惠良稱，沙田及大圍4月暫錄約56宗二手買賣，按月少約五成多，其中沙田中心嘉寧大廈低層D室，實用面積約301方呎，兩房間隔，開價約420萬元，議價後以390萬元易手，呎價約12,957元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山帝琴灣凱弘居7座低層A室，實用面積約1,108方呎，三房間隔，享園景，放盤4個月，叫價1,250萬元，成交價1,150萬元，減幅約8%，呎價約10,379元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山公屋恆安邨恆月樓中層3室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場叫價230萬元，放盤1個月，減價40萬元，減幅約17.4%，以190萬元獲承接，呎價約4,289元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋錦豐苑H座高層15室，實用面積約421方呎，一房間隔，享海景，未補價第二市場叫價538萬元，放盤10個月，以338萬元沽出，大減200萬元，減幅約37.2%，呎價約8,029元。

●美聯林健偉稱，將軍澳居屋康盛花園2座高層H室，實用面積約589方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價370萬元，買家為有白居二，睇樓兩次即決定承接單位自住，議價後以335萬元成交，呎價約5,688元。

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳居屋英明苑E座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，新買家為家庭客，已補價自由市場以400萬元承接，呎價約9,975元，原業主於2017年以約442萬元買入，帳面蝕讓42萬元。

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