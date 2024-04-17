美股道指升180點　港股夜期略高水

美股3大指數早段向好，道指升180點，報37,979點；標指升16點，報5,068點；納指升35點，報15,900點。港股夜期報16,258點，跌36點，高水6點。

今年以來股價表現低迷的蘋果公司(Apple Inc.)除了要努力追趕人工智能(AI)潮流外，還面臨供應鏈重組的壓力。Apple行政總裁庫克繼日前表示會加大投資越南後，最新到訪印尼並會見該國政府高層，甚至還透露有意在印尼建廠。此舉亦意味着Apple的供應鏈戰略正面臨重大變化，試圖減少對「中國製造」的依賴。

事實上，過去以中國為主要生產基地的Apple供應鏈，正正是由庫克本人親手打造，亦是該公司多年來的核心戰略之一。庫克靠着與供應商的合作，建立了一條成本低廉、穩定、可靠的產業供應鏈，故而得到「供應鏈大師」外號。然而，隨着中國生產成本上升，加上地緣政治風險日升溫，庫克亦不得不改變多年戰略，尋求更多元化的生產基地。

這亦意味着Apple產品的生產成本將會上升，畢竟單一供應鏈才能夠最好地利用資源。而更重要的是，Apple本身不會自建工廠，因此庫克口中所謂的「建廠」，實際上是指由供應商到不同地方建廠，並服務Apple。這樣一來，Apple多少也要向供應商讓出部分利潤，以抵銷其建廠成本。

印尼政府官員亦透露，已推出一些政策方便Apple產品零件進口及加工符合標準。另邊廂，微軟行政總裁納德拉亦會在本月底到印尼訪問，而且政府還試圖邀請英偉達行政總裁黃仁勳。

Apple股價周三早段曾升0.26%，微軟則升0.54%；英偉達跌0.32%。