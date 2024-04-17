鐵路盤低價搶客　一手市場交投旺盛

市區鐵路上蓋新盤以低價搶攻市場，何文田站項目公布首張價單，折實平均呎價不用兩萬港元，為同區新盤首批呎價8年低位。此外，市場一手大額成交持續出現，何文田樓盤四房大房以8,548萬元售出，西半山豪宅項目也有套三房單位，以6,250萬元成交。

何文田站朗賢峯首推115伙 入場費688萬元

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，首張價單為「壓軸心動價」，集中於中低層，佔約6成單位折實呎價低於2萬元。項目將於周四(18日)開放示範單位及收票，預計4月內開售，並透露有加價空間。

戶型分布方面，朗賢峯第IIB期首張價單提供一至三房間隔，一房戶佔44伙、兩房戶佔42伙、其餘29伙為三房戶，實用面積388至774方呎。今批單位設有4項付款方法，提供最高18%折扣優惠後，折實價由17,750元起。

該公司銷售副總監吳子謙稱，今批單位入場售價及呎價均為6B座2樓C室，實用面積388方呎，一房開放式廚房設計，折實價688.7萬元，呎價17,750元。至於兩房及三房最低呎價分別約18,951及19,401元。

資料顯示，朗賢峯分為兩期發展，合共提供990伙，今日開價的第IIB期設有572伙，關鍵日期為2025年3月底。

美聯：朗賢峯較同區餘貨有明顯折讓 首批有望即日沽清

●美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，朗賢峯第IIB期首張價單訂價，較同區餘貨新盤有明顯折讓，料發展商採取「先求量，後求價」推售策略，首批單位有望即日沽清，並有加價加推空間。

他指出，項目戶型涵蓋一房至四房間隔，加上屬於鐵路盤，料吸引不少用家及投資者，同時將受到「西餅客」及內地客捧場。預計項目投資者約佔4成，呎租可達約70元，租金回務料約4厘。

中原：朗賢峯首批料一Q清枱 有條件提價加推

●中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，朗賢峯第IIB期首張價單折實平均呎價低於2萬港元，屬區內罕見，呎價時光倒流8年，對上一個要追溯至2016年皓畋，亦比鄰近新盤有逾20%折讓，售價極具競爭力。反映發展商開出誠意價，趁樓市撤辣轉勢積極去貨，相信項目首批單位可「一Q清枱」，有條件加價加推，估計長線投資者佔比約3成。

4月截至昨日一手成交已超過1,000宗，樓價1000萬元或以上成交佔整體近7成，反映中價樓及豪宅市況開始升溫，換樓客亦陸續出動，估計本月一手成交達3,000宗。本月多個豪宅新盤開售，成交量或未及上個月，但預計成交金額有機會創新高。

何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房大宅8548萬成交

項目至今累售45伙，套現逾49億元，當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客成交個案。

會地今年售樓金額已突破100億 提早達成全年目標

●會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，今年至今不足4個月，集團售樓金額已突破100億港元，期內售出867個單位，提早達成全年目標金額，相信今年可超越去年所錄約160億元。

他指出，其中將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE沽出568伙，佔項目近88%，套現約36.2億元。至於山頂Mount Nicholson第三期亦售出1個分層大宅，涉額約6億元，呎價超過13萬元。

而緊接周六（20日）發售168伙的將軍澳日出康城PARK SEASONS，預計截至今日可累收約3,500張入票，超額近20倍，當中更有約150組為大手客，也有不少為上期的向隅客，佔比例約4成。

市場數據顯示，樓市撤辣後的40天，全港一手成交量錄4,869宗，當中一房、兩房成交共佔近7成，反映上車客、投資者積極入市。

大學閣三房6250萬招標售出 買家為內地客

●新盤市場再錄大額成交，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(17日)以招標形式售出第2座5樓A室，實用面積1,584方呎，三房連三套間隔，成交價6,250萬港元，呎價約39,457元。據悉，買家為內地用家。

該盤已於一周內連錄兩宗成交，合共套現逾1.27億元，而是次為樓市撤辣後項目第10宗成交。至於樓盤開售至今沽出38個單位，總成交金額逾30.4億元。

坪洲寶翠灣1號獲內地買家連掃3伙 涉資1504萬元

●新藝控股旗下位處坪洲，原屬出租物業的寶翠灣1號，於周二(16日)售出3伙地下連花園單位，由同一組內地買家大手購入，涉及成交額1,504.47萬元。

新藝控股執行董事陳思遠先生表示，項目近日推出6個特別折扣單位，涵蓋專才置業優惠等，並火速沽出3伙，反映市場氣氛熾熱，撤辣後買家稅務負擔大幅減低。最近內地買家入市情況活躍，相信可刺激交投量，集團對下半年香港樓市持較樂觀態度。

昨日售出單位包括屬於重售單位的H30號屋，實用面積470方呎，連191方呎花園，成交價525.74萬元，呎價約11,174元。至於H27號屋，實用面積424方呎，花園155方呎，亦以449.11萬元售出，呎價約10,589元。而H29號屋，實用面積474方呎，附有191方呎花園，售價為529.62萬元，呎價約11,184元。

寶翠灣1號迄今累沽7伙，套現逾8,470萬元，備受港人及內地買家所追捧，不排除日後將調整優惠政策。

該盤共提供40伙特色單位，設有4種戶型，涵蓋兩房、三房連套房、三房連三套房及工人房，以及四房雙套房連工人房單位，實用面積介乎423至1,686方呎。