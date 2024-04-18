東方日報B1：中港金融業掀裁員潮　大摩亞太投行傳炒13%

大摩傳計劃本周在亞太區投行部門裁員約50人，其中40人以上是香港和內地員工。

跨國投資銀行素來一職難求，炒起人來往往也絕不手軟。中港資本市場去年以來水盡鵝飛，不斷傳來外資投行裁減兩地職位，涉及基金、新股上市、企業併購，不一而足。周三(17日)再傳出摩根士丹利(大摩)計劃本周在亞太區投行部門裁員約50人，按日本以外亞太投行團隊有400人計，即約13%的人準備「執包袱」，其中40人以上是香港和內地的員工，被形容為近年最狠的一輪裁員。

據了解，大摩原本以為去年花紅前所未有地「奀」能驅使一些人主動辭職，可是成效不彰，鑑於中國收入持續下滑，不得不加大力度炒人，本周就會與受影響的員工溝通。

事實上，大摩並不是要放棄中國的機遇，本月才延攬曾在歐資同業瑞信出任多個高級職位的黃敏，統領中國投資管理業務，專注從高資產淨值的個人和機構投資者「吸金」，亦即是說，上月初傳出在內地裁員9%、不久之前獲准全資在內地經營的部門正在「換血」，問題是綜合近期連串消息，減人手似乎仍然是主調。

業績報告則顯示，大摩去年錄得亞洲收入倒退4.54%，上季再按年減少12.36%，均與美洲區以至集團整體收入有增長背道而馳。

雖然內地股市近期回穩，但去年至今年初持續下瀉的後遺症仍在浮現。據報有深圳的券商上季炒掉40%的分析員，並把分析員去年花紅狠削超過50%。國泰君安證券則有幾名資深分析師因拒絕減薪、不滿更嚴的績效評核準則毅然「劈炮」。

有學者認為，分析師常常報喜不報憂，反過來危及自身飯碗。中國銀河證券前首席策略分析師孫建波直言，限制唱淡導致市場充斥觀點單一、缺乏洞見的研究報告，一些券商把提升佣金收入的任務壓在分析員身上，令他們「似公關多過分析員」，直言研究部門「產能過剩」會經歷一段頗長的調整期。

香港金融管理局副總裁李達志表示，內地上季經濟增長勝市場預期，預料被市場視作逐步回復穩健的信號，但仍要面對房地產及消費疲弱的挑戰，並需時去庫存。

不過，他續指，投資者不應該忽略中國資產，對其看法正面，中國的固定收益資產今年首季吸資依然強勁。此外，大灣區中產階層不斷壯大，更多人傾向將儲蓄轉化成投資，金管局會與內地監管機構積極探討進一步發展「跨境理財通」。

李達志又說，港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度，實施以來經歷不同經濟周期，良好地服務香港，沒有需要亦沒有計劃要改變。此外，金管局作為機構投資者，不會像個人投資者般迅速捕捉市場波動，有時保存實力重要過追求短線回報。