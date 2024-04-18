鄧建初：總統與財長減息言論南轅北轍　你信邊個？

上周美國公布經濟數據，三月份非農就業數據(NFP)及消費者物價指數(CPI)均高於預期，顯示通脹陰霾仍揮之不去。美股應聲下挫，三大指數中，尤以道指跌幅顯著，連跌五日共跌去919點。季結後，跌九日只升一日，共大瀉1821點，與初哥早前預期美股見頂回落之評論吻合。

事實上，聯儲局鷹派與鴿派對立，經常各有各說，大相逕庭。兩派梅花間竹地發言，亦令金融市場如同過山車般急上墜落。奇怪的是，並無投票權的局外人仕發表言論，股票市場亦立即泛起漣漪。剎那間的波動在所難免，但一聽言論馬上風派式追入，坐艇機率甚高。

美國前財長蕯麥斯不甘寂寞，竟宣稱聯儲局政策不是減息，應恢復加息才能壓制通脹。其驚人言論是暫時唯一罕見與市場評論背道而馳，對眾口一詞的減息預期可謂當頭棒喝。

回顧歷史，美國今次暴力加息，旨意是希望將通脹率降至2%或以下。但現實所見，由高位9%大降至現時的約3%，仍有1%未達標。當初是否市場期望過大，還是美國政府預算錯誤，以為快刀斬亂麻，連環加息後可以極速達到預期目標？歸根究底，狂印銀紙多年，上至政府、下至國民又習慣性揮霍，不停追求突破GDP，再加上在全球各地點起戰火，金價油價航運費用暴升，才引致惡性通脹一發不可收拾。相關官員及大行的言語偽術，令債股等金融產品市場此起彼落，大幅波動，全球資產價格深受影響。

眼見蕯默斯的加息言論引發美股急挫，現任總統拜登迅即發表今年仍會減息的預測，挽救市場信心，能否奏效，留待市場走向告知。初哥仍維持早前看法，美聯儲局現時似是將股市稍為降溫，第三季或會硬着頭皮，先減息一次，並再利用言語偽術引人遐想，未來仍會持續減息，以此推升股市，有利總統選情。

執筆時正值中東局勢惡化，未來劇本會否一如聯儲局想像般上演，加添了不明朗因素。現仍炒美股的股民，宜留意變化，小心部署。

資深股評家 鄧建初

（作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）