思捷擬夥私募重組歐洲業務　股價抽升近3成

根據諒解備忘錄，(i)將成立一家特殊目的公司，以管理及經營集團歐洲業務；(ii)有意投資者將協助公司重組集團歐洲業務；及(iii)有意投資者計劃從公司獲取經濟利益。潛在投資及合作須待進一步盡職調查及簽立最終交易協議後方可落實。

意識到公司先前的品牌方向並未達到預期結果，公司決定與新合作夥伴開始重塑品牌的旅程。倘潛在投資及合作落實，集團將能夠專注於其關鍵的戰略市場(包括北美市場及亞洲市場)及未來發展。同時，公司預計，其將從潛在投資及合作的潛在協同效應中獲得實質性優勢，且公司將繼續從該品牌的歐洲經營業務中獲益。

有意投資者將對集團歐洲業務的財務、法律及其他事宜開展盡職審查。自諒解備忘錄之日起至5月31日(德國時間)，公司將不會就公司歐洲業務或公司歐洲附屬公司與任何第三方進行或繼續進行商討或磋商，或向其提供任何資料。