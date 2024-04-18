鄧聲興：全球耗電量需求提升 留意中國電力
2024年04月18日 09:28
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國家統計局公布數據顯示，3月份，規模以上工業發電量7,477億千瓦時，按年增長2.8%，日均發電241.2億千瓦時。1至3月份，規上工業發電量22,372億千瓦時，同比增長6.7%。
以新能源板塊為主要增長動力的中國電力(02380)公告，集團及其附屬公司於2024年3月的合併總售電量爲10,545,635兆瓦時，較去年同期增加25.31%；而2024年首3個月的合併總售電量爲29,970,060兆瓦時，較去年同期增加31.99%。集團公告其附屬公司新源智儲與山東魯電訂立了一份BESS買賣合約，據此新源智儲將爲阿塔卡瑪項目提供儲能系統設備和組件以及其相關服務。此合作項目有利於集團打造全方位新能源供應鏈，符合集團向綠色低碳能源供應商和服務供應商轉型的戰略目標。科技與經濟的發展推動全球耗電量需求提升，人工智能領域需求不斷上升，相信有望為電力能源特別是新能源及清潔能源發電帶來更多增長。股份阻力位3.6元，支持位3元。
意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)