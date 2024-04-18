許繹彬：美債美匯主宰股市去向

首先是中東局勢突然變得緊張，事緣在香港時間周日(14日)，伊朗突向以色列發動直接襲擊，出動逾200枚導彈和無人機，攻擊以色列境內目標，目的是報復月初以色列空襲伊朗駐敍利亞大使館。儘管伊朗駐聯合國代表稱襲擊行動已結束，但這次空襲帶來的負面影響已逐漸浮現，除令中東局勢緊張外，亦致全球股市陷於苦戰。近日一直處於調整階段的道指及納指，以及在亞洲表現一向最突出的日本市場，亦相繼出現深度調整，單是道指及日股已下調近2,000點之多。

此外，投資美股的投資者最憂慮的問題在本周同樣相繼出現，美國10年期債息突然升至4.6厘，是自去年11月中以來最高，且美匯指數升穿106水平。此次雙雙抽升，令市場推測美國聯儲局今年6月首次減息機會變得渺茫。市場對此眾說紛紜，有投行推測最快9月才減息，部分更認為12月才出手。更甚的是，瑞銀指，美國今年除不會減息外，反而有機會再加息。再者，內地A股在未有任何實質支持下，呈現膠着及回軟的情況。

在上述林林總總不利因素下，相信久病初癒的港股一定不能獨善其身。儘管昨日(17日)港股微升2點，終結4連跌的殘局，但最終波幅亦只有約200點，呈現「跌快升慢」！一直守得較穩的50天線及100天線最終亦在本周失手，所有領航的大藍籌全部下挫，更紛紛創下52周新低，情況再度令人憂慮及感到無助。

筆者認為，雖然上周港股曾一鼓作氣衝上17,000點以上水平，但此升勢確令人感覺不實在。在缺乏有力的承接及壞消息充斥下，港股出現調整料屬正常，驅使大市再度應驗「唔怕一萬，最怕萬七」的魔咒。這次調整出現一個很特別的現象，就是雞犬皆跌。多隻有分量的藍籌去年在跌穿15,000點時仍表現硬淨。

港股本周作深度調整，除中東局勢緊張，令外圍市況籠罩着一片不景氣外，最致命的相信是減息步伐有所推遲，令美元再度轉強，美債息率及美匯再度急升。投資者尤記得，去年港股一度陷於苦戰及一沉不起的原因，亦是由於美債及美匯持續上升，令港股由20,000點邊緣不斷下挫，更一度跌穿15,000點水平；最後突然開始企穩及止跌回升，也是因為美債及美匯回落所致。因此港股現階段能否止跌回穩，相信短期要看美債及美匯會否回落；現階段希望港股能守穩16,095點的3月份低位，上望冀能升穿50及100天線(即16,460點附近)。