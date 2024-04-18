巴郡擬發日圓債籌逾133億　五大商社普遍揚

外媒報道，由於信貸市場對日本央行將很快再次加息的擔憂有所緩解，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡以低於過去兩年的溢價定價，發行2,633億日圓(約133.65億港元)的日圓債券。市場預期巴菲特可能增持日本五大商社，日股上揚，日經平均指數最新報38,090點，升129點或0.34%。

5大商社普遍上揚，伊藤忠商事(Itochu)早段跌幅收斂，跌0.87%。丸紅(Marubeni)漲1.59%。三菱商事升1.05%。三井物產(Mitsui)漲2.31%。住友商事(Sumitomo)升1.13%。

是次發行涉及多款債券，期限由3至30年不等，並是自日本央行上月廢除負利率制度以來，海外發行機構最大的一筆日圓交易之一。

巴郡是次發債可謂對日圓計價債券購買力的一次重要測試，並受到股市投資者關注，因為人們猜測巴菲特可能正準備再次進軍日本股市。巴郡是發行日圓債券的「常客」，之前在2022和2023年分別兩度發債。

巴菲特在2月的年度信中表示，巴郡透過發行日圓債券為其對日本商社的大部分投資提供資金。巴郡指，希望在其投資的5大商社，最終分別持有9.9%股份。