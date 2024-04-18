華為Pura70系列手機突開賣 售價5499人幣起

華為正式推出Pura70系列手機，售價由5,499元人民幣(下同)起。華為終端宣布，推出「HUAWEl Pura 70系列先鋒計劃」，HUAWEl Pura 70 Ultra和HUAWEl Pura 70 Pro在早上10時08分將先鋒開售。

Pura 70系列搭載全新HarmonyOS 4.2，北斗衞星消息再升級，支持發送圖片消息。全系支持人工智能(AI)隔空操控、智感支付，更接入盤古大模型，帶來A1消除、A1雲增強等更多智能應用。

華為商城顯示，HUAWEl Pura 70系列售價5499元起。其中，Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro分別售9,999元及6,499元起；Pura 70 Pro+和Pura 70分別售7,999元及5,499元起。其中Pro+與標準版的開售時間為4月22日。

報道指，目前華為商城官網，率先開售的Ultra與Pro版本均顯示暫時缺貨。另外，有杭州華為門店銷售表示，門店也是突然收到開售消息，目前只接受Ultra與Pro的預訂，Pura 70樣機正在加急派送中。