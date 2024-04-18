【產經直播】「比特幣減半」加密貨幣掀新升浪？

傳統智慧「亂世買黃金」，在中東緊張局勢持續下，黃金近期受追捧，現貨金上周五(12日)創每安士2,431.52美元歷史新高，但其後略為回吐，整固後再上機會有幾大？上望幾多？運用南方東英黃金期貨每日槓桿 (2x) 產品倍大投資黃金回報？相反，國際油價走弱，隔晚下挫3％，主要受美國原油庫存上升、內地3月經濟數據欠佳等因素拖累？

美國聯儲主席鮑威爾日前放鷹，暗示局方或維持目前利率水平更長時間，市場正在消化相關消息，美債息回軟，惟隔晚美股先升後回，反彈乏力。在三大指數之中，納指最傷，隔晚再跌逾1%，已連跌4日，走勢轉弱？投資者宜追加淡倉，部署南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x) 產品，還是趁機撈貨？

美國今年減息幅度或不似預期，港股亦難獨善其身，恒指從月初高位回調超過千點，屢次未能企穩萬七關，反彈勢頭已結束？中美貿易爭端加劇，美貿易代表辦公室宣布發起針對中國海事、物流和造船業的301調查。此外，美國總統拜登日前在競選活動演說中，指若美方審查證實中方存在不當貿易行為，將提出向中國進口鋼鋁徵收3倍關稅。今年為美國大選年，中美摩擦陸續有來？後市要點部署？

此外，國務院及中證監日前分別公布新「國九條」及「關於嚴格執行退市制度的意見」，觸發市場恐慌，憂慮小盤股公司被迫退市。中國證監會其後回應指純屬市場錯誤解讀，引入分紅不達標實施風險警示的安排，是針對有能力分紅但長期不分紅，或者分紅比例偏低的公司；而被風險警示的公司，不會即時被退市，亦有時間改正。中證監澄清退市機制非針對小型股後，A股昨日顯著反彈。投資者能否寄望「國九條」改革政策長遠利好A股，帶動牛市出現？新「國九條」鼓勵企業增派股息提高股東回報，邊類股份最受惠？

日股連跌3日，日經225指數失守38,000點心理關口，並創兩個月新低。即使日本央行3月結束負利率政策，但仍未能刺激圓匯價，日圓兌每美元貶值至34年低位，跌破154。何解今輪日圓進一步轉弱，未有推動日股再上？日股受壓，是受日央行停止購入日股ETF和REITs影響？還是獲利盤湧現？幾時先係吸納時機？另外，沙特股市過去兩日亦下跌，但長線依然看好？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及艾德金融投資策略總監文錦輝為大家逐一解答。

南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品