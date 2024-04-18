港貨櫃碼頭排名首跌出全球十大 業界指客戶鮮有提及香港
2024年04月18日 12:34
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國際航運界研究機構Alphaliner周三(17日)公布，2023年全球港口吞吐量最新統計，香港去年港口吞吐量按年挫14.1%至約1,434萬，連跌7年，顯示香港貨櫃碼頭處長期收縮期。香港去年跌出全球十大貨櫃港口之列，為貨櫃運輸史上首次。
上海位列榜首，連續14年成為全球最大貨櫃港口，吞吐量約4,915萬個標準箱(TEU)，按年增長3.9%。排第二及第三位的分別是新加坡及寧波，錄得3,901萬及3,530萬個TEU，按年增長4.6%及5.8%。
香港貨櫃碼頭曾連續11年蟬聯全球港口貨櫃吞吐量排行榜第一，但過去十多年一直萎縮，2023年更只剩下1,400萬個標準箱，大幅落後上海的近5,000萬個，即使是一河之隔的深圳，去年也處理近3,000萬個。
運輸及物流局之前在社交媒體上稱，香港仍是國際領先航運中心，地位廣受國際認可。不過，Rhenus Logistics北美總監Stephanie Loomis最近更取笑香港指，已記不起上次托運人詢問香港是幾時，她們見到深圳、鹽田。「香港是做空運，與北京及天津一樣，香港將是做空運，僅此而已。」
日前有媒體報道指，全球三大航運聯盟早前大幅調整航線，當中海洋聯盟有部分航線將取消在香港港口停泊。
報道引述東方海外(00316)指，其所屬的海洋聯盟今年首要目標為提升準班率，部分航線將不再停泊包括香港在內的港口，但仍視香港具有國際航運中心的優勢及吸引力。受紅海危機影響，一條靠泊香港的航線正暫停運作，但集團強調，一直留意市場變化以調整營運策略，今年初亦推出一條亞洲區內新航線，當中有以香港作停靠點。