【退休開支指數】退休港人愛北上　每次人均花費1350人幣

香港財務策劃師學會公布「香港退休開支指數」，指數一如預期上升，升近8點至127點，每月退休人士支出增加1,000至14,700港元，高消費群開支更達23,671元。最大增幅來自到旅遊及跨境交通開支，調查亦發現退休人士愛到內地消費，平均每兩月一次，每次平均花費達1,350元人民幣。

香港財務策劃師學會主席謝汝康表示，退休開支一如預期有所上升，高消費群(即每月支出超過15,000元)的支出更較去年同期上升近3,000元，達23,671元，甚至高於港府公布的2023年第四季月入中位數20,800元。

另一方面，退休人士每次在大灣區平均消費約1,350元人民幣，而深圳媒體消費數據則顯示，港人的人均消費為673元人民幣，兩者差別達一倍之多。由此可見，全面撤銷本地及邊防防疫限制後，銀髮族的消費意欲飆升，反之退休人士的消費信心與資產價格上落沒有正面關係。

他續說，對於已經踏入人生收成期的樂活族而言，擁有足夠資產便應該及時行樂，好好享受退休生活。學會四年來的研究數據發現，港人退休後每月平均的支出僅是退休前收入的五成，近八成(79%)受訪者對現時退休生活的整體質素感到滿意。因此，每月退休收入不足經濟合作與發展組織(OECD)建議的退休前七成收入，長者亦毋須擔心。他們的退休生活應以愉快為大前提，消費亦能帶來樂趣。