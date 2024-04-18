報告：會計界對經濟信心創去年上半年以來新高

ACCA（特許公認會計師公會）和IMA®（管理會計師協會）公布《全球經濟狀況調查報告》，今年首季信心指數創去年同期新高，反映財會人士對經濟前景樂觀，但預計2024年的經濟增長將低於長年平均水平。同時，全球對營運成本的憂慮在連跌五季後有所回升，營運成本憂慮仍然存在。

大部分地區首季信心有所增長。報告指出，只有中東地區的信心較上季略有下降；亞太地區信心指數的升幅是各地區中最多，是有記錄以來的第三大增幅，全球經濟及製造業環境改善，中國經濟數據普遍不俗，日本有望擺脫長年通縮，都進一步強化區內信心。但由於信心指數震盪波幅較大，升幅能否在今年第二季維持仍有待展望。

報告又提到，北美地區信心持續改善，整體指標向上，反映會計界對美國經濟增長的樂觀情緒日益增強，經濟有望在2024年實現「軟着陸」，甚至不會着陸。西歐信心的溫和上升表明，在經歷了近幾個季度的疲軟之後，區內經濟增長可能會逐步改善。南亞地區的指數令人振奮，高於調查報告展開以來的中位數，區內最大經濟體印度預期將繼續成為全球增長最快的國家或地區。非洲地區信心指數則在去季急跌後回升。

報告顯示全球對營運成本的憂慮在連跌五季後有所回升，但仍低於2022年第三季的高位。北美和西歐地區等已開發經濟體對成本的憂慮紓緩，但仍處於較高水平。非洲、亞太和南亞地區的成本擔憂明顯加劇，全球的財務總監（CFO）擔心營運成本增加的比例從61%上升至 71%，遠高於調查報告開展以來的中位數。

「新訂單」、「就業」指數在第一季都錄得輕微上升，「資本支出」指數則輕微下跌，而反映受訪者對客戶和供應商可能倒閉的「擔憂指數」則未出現令人憂慮情況，「融資問題」和「確保及時收付的問題」同樣未見太大風險。

報告亦指出地緣政治和人才短缺都加劇經濟的不確定性。各地受訪者均表示挽留人才有難度，正在面臨技能短缺的問題。網絡安全亦被視為一大隱憂，尤其隨着生成式人工智能的進步，勒索軟體和其他網絡犯罪變得愈來愈容易。