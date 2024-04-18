Nokia首季盈利遜預期　睇好下半年表現　股價漲1%

芬蘭電信設備製造商諾基亞(Nokia)周四(18日)公布的季度盈利增幅低於預期，原因是北美及印度等主要市場對5G設備需求疲軟，持續影響銷售。諾基亞股價出現逆轉，漲1.3%，此前曾跌3%。

行政總裁Pekka Lundmark指，「對於移動RAN(無線電存取網絡)市場而言，今年仍將是疲軟的一年，正如我所說，我們預計這一市場將在年內逐步回升。」

在剔除某些收入和支出項目後，在成本削減的幫助下，諾基亞第一季經營利潤5.97億歐元，高於去年同期的4.79億歐元，分析師平均預測利潤為6.63億歐元。以固定匯率計，淨收入下降19%至46.67億歐元。其可比毛利率由37.7%擴大至48.6%。

預訂5G設備訂單的行動網絡部門本季的本幣收入下降37%，諾基亞表示，這是今年低位，預計2024年餘下時間將出現復甦。此外，以當地貨幣及淨值計，網絡基礎設施部門收入下降26%。

諾基亞對2024年全年指引不變，重申1月給出的2024年可比經營利潤介乎23億至29億歐元的預測。此外，該公司今年1月已預測2024年下半年需求將復甦。競爭對手愛立信周二(16日)表示，其銷售額將在下半年恢復正常。