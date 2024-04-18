金管局首季騙案相關銀行投訴按季跌3成　醒你防騙新招...

金管局表示，今年首季收到174宗與騙案相關的銀行投訴個案，較之前一季(247宗)下跌三成；其中，未經授權信用卡交易的投訴個案亦有所緩減，首季接獲86宗相關的銀行投訴，較之前一季(145宗)下跌四成，反映該局聯同業界和執法機構採取的各項反詐騙措施有正面作用。

不過，各種形式的詐騙在香港以至世界各地仍然十分猖獗，最新案例就牽涉境外受害人遭受騙徒「二次傷害」。包括有境外人士指有資產被盜，有「律師」聲稱可代追討款項。「律師」將該名人士加入一個即時通訊應用程式群組，聲稱與金管局及一家金融機構直接溝通，並透過該金融機構平台取回款項。受害人最終向平台繳付稅款及費用共逾兩萬美元，其後懷疑受騙，求助於金管局。

另外，有境外人士懷疑受騙，有「律師行」附上以金管局名義發出的文件，聲稱已追

蹤到相關騙款，但由於詐騙款項被凍結，如要取回騙款，受害人需要繳付相關解凍費

用。本地則有賣家在網上拍賣平台放售物品，騙徒訛稱對貨品有興趣，並向賣家發送包含

超連結的電郵，表示已向對方付款並指示賣家撳Link收錢。賣家撳Link後被轉移至欺詐網站並輸入了個人網上銀行的登入名稱及密碼，最終被騙徒轉走戶口內的資金。

該局稱，將繼續推動業界運用科技、數據及網絡分析技術加強打擊詐騙及金融罪行的能力，並加強公眾宣傳教育，積極透過不同渠道進行公眾教育工作。